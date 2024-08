Kamala harris no ha aceptado discutir un posible embargo de armas a israel, según un asesor

Por Doina Chiacu y Trevor Hunnicutt

WASHINGTON, 8 ago (Reuters) - La vicepresidenta Kamala Harris no aceptó discutir la imposición de un embargo de armas a Israel durante un intercambio con activistas propalestinos que presionan para que se modifique la política de Estados Unidos hacia Israel, dijo el jueves un asesor de Harris. El Movimiento Nacional de No Alineados había dicho a última hora del miércoles que Harris, la candidata presidencial demócrata para 2024, había "compartido sus simpatías y expresado su apertura a una reunión con los líderes del movimiento para discutir un embargo de armas" durante la interacción mientras hacía campaña en Detroit, dijo el asesor. El asesor, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Harris no expresó su disposición a discutir un embargo de armas. Pero un portavoz de la campaña dijo que la vicepresidenta sí dijo a los miembros de la comunidad musulmana y palestina que seguiría dialogando con ellos sobre la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, que según las autoridades locales ha matado a casi 40.000 personas. "La vicepresidenta ha sido clara: siempre se asegurará de que Israel pueda defenderse de Irán y de los grupos terroristas apoyados por Irán. No apoya un embargo de armas a Israel. Seguirá trabajando para proteger a los civiles de Gaza y defender el derecho internacional humanitario", dijo Phil Gordon, asesor de seguridad nacional de Harris, en una publicación en X. Dos fundadores del grupo Movimiento Nacional de No Alineados, Layla Elabed y Abbas Alawieh, dijeron que habían hablado brevemente con Harris y con su compañero de candidatura Tim Walz, de Minnesota, sobre su preocupación por el suministro de armas por parte de Estados Unidos a Israel mientras libra una guerra en Gaza. Alawieh afirmó el jueves que tanto él como Elabed pidieron una reunión específicamente para hablar de la exigencia de un embargo de armas a Israel, "y en ambos casos, la vicepresidenta Harris se mostró dispuesta a seguir hablando".

Alawieh dijo sentirse muy animado por sus contactos con la oficina de Harris y que confiaba en que las conversaciones sigan siendo fructíferas.

Crisis humanitaria israel lanzó su asalto al enclave palestino en represalia por un ataque perpetrado el 7 de octubre contra el sur de israel por combatientes de hamás que mataron a 1.200 personas y tomaron unos 250 rehenes, según los recuentos israelíes. el movimiento nacional de no alineados se organizó para oponerse al apoyo incondicional del presidente joe biden a la guerra de israel, que ha desplazado a casi el 80% de los 2,3 millones de habitantes de gaza y ha provocado una grave escasez de alimentos.

La catástrofe humanitaria de Gaza ha provocado llamamientos para que Washington ponga condiciones a los miles de millones de dólares en financiación militar y otras ayudas que proporciona a Israel, que ha recibido más ayuda exterior estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial que cualquier otro país.

En mayo, Estados Unidos detuvo un envío de bombas de 2.000 libras y 500 libras ante la preocupación por el impacto que pudieran tener en Gaza. El Movimiento Nacional de No Alineados ha obtenido un gran número de votos en las primarias presidenciales de Michigan, Minnesota y Hawái, y ha ganado al menos 25 delegados. Sus líderes han manifestado que quieren utilizar su influencia en la Convención Nacional Demócrata que se celebrará este mes en Chicago.

El tema ha sido divisorio para los demócratas y el miércoles un grupo de manifestantes pro-palestinos interrumpió brevemente el discurso de Harris en Detroit, coreando: "Kamala, Kamala, no puedes esconderte, no votaremos por el genocidio".

Ella se detuvo un momento, diciendo que creía en la democracia y en la importancia de todas las voces, y luego añadió: "Pero estoy hablando ahora". Cuando continuaron los cánticos, repitió: "¿Sabéis qué? Si queréis que gane Donald Trump, decidlo. Si no, hablo yo". Trump ha criticado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los fallos de seguridad israelíes que permitieron a Hamás llevar a cabo el atentado del 7 de octubre y ha dicho que trabajará para lograr un rápido final de la guerra. (Información de Doina Chiacu y Trevor Hunnicutt; editado por Jonathan Oatis; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters