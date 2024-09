Kamala harris y oprah winfrey se unirán en evento virtual transmitido en vivo para recabar apoyos

Por Stephanie Kelly

WASHINGTON, 13 sep (Reuters) - La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se unirá a Oprah Winfrey en un evento que se transmitirá en directo la próxima semana para recabar apoyos en los principales estados en liza en las elecciones del 5 de noviembre, informó la campaña de la candidata demócrata.

El evento "Unidos por América" será en colaboración con la red de voluntarios Win With Black Women, y reunirá a más de 140 grupos de base para apoyar el jueves a Harris, que enfrentará en noviembre al republicano Donald Trump.

"Lo esencial para mí es conseguir que la gente se motive para votar, y esa es mi intención al organizar este evento", dijo Winfrey en un comunicado.

"Mi objetivo es conseguir que la gente se entusiasme con el privilegio y el poder del voto".

El acto, que se retransmitirá a través de plataformas en línea como YouTube, Instagram, Facebook, TikTok y Twitch, contará con representantes de decenas de grupos que se han organizado a través de Zoom desde el lanzamiento de la campaña de Harris en julio, entre ellos Latinas for Harris, White Dudes for Harris, Win With Black Men y Republicans for Harris.

(Reporte de Stephanie Kelly y Nandita Bose; Editado en español por Javier Leira)

