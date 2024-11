Kane confía en seguir jugando con Inglaterra después del Mundial-2026

El capitán de la selección de Inglaterra de fútbol, Harry Kane, afirmó este lunes que no está pensando en retirarse del equipo nacional después del Mundial-2026, desmintiendo los rumores al respecto.

"Con la treintena puedes tener la impresión de que es el final, pero personalmente me siento mejor que nunca y nunca he jugado a un nivel tan alto", declaró el jugador de 31 años.

Kane, máximo goleador de Inglaterra con 69 dianas en 102 partidos, aspira a batir el récord de 125 partidos como internacional que tiene el emblemático arquero de su país Peter Hilton.

En la victoria 5-0 sobre Irlanda, que permitió el ascenso de Inglaterra a la primera división de la Liga de Naciones de la UEFA, Kane fue el encargado de transformar el penal que abrió el camino de la goleada.

El capitán se mostró optimista ante la llegada el 1 de enero de 2025 del nuevo seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, con el que ya trabajó en el Bayern de Múnich.

"Será formidable para nosotros. Tiene una amplia experiencia en las grandes competiciones, aportará una gran energía al equipo y dejará su propia huella y su identidad sobre nuestra manera de jugar tácticamente", aseguró Kane.

"No me gusta proyectarme demasiado lejos y en mi carrera es algo que nunca he hecho, pero el Mundial va a ser apasionante", pronosticó el goleador de los Tres Leones, que hizo sus declaraciones en el marco de la presentación de una estatua suya colocada delante de la sede del modesto equipo en el que comenzó, Ridgegaw Rovers, en el este de Londres.

Desde el inicio de la temporada, Kane acumula 20 tantos entre el Bayern e Inglaterra, teniendo en cuenta todas las competiciones.

AFP