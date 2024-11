kashkari de la fed dice que ambos partidos políticos quieren una inflación más baja

(Actualiza con detalles)

WASHINGTON, 9 nov (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que no estaba preocupado por un posible enfrentamiento entre la Fed y el presidente electo Donald Trump, porque los dos principales partidos políticos de Estados Unidos quieren una inflación más baja.

"No estoy preocupado por la dinámica en Washington", dijo Kashkari en una entrevista en Fox News, la elección de Trump el martes. "Ambos lados quieren que mantengamos la economía fuerte y bajemos la inflación".

"Hemos progresado mucho y queremos terminar el trabajo", dijo Kashkari, el primer responsable de política monetaria de la Fed que habla públicamente tras la decisión del banco central la semana pasada de recortar la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual, hasta un rango de entre el 4,5% y el 4,75%.

Kashkari no se pronunció sobre nuevas reducciones de tasas tan pronto como la reunión de diciembre de la Fed, pero señaló que el fuerte crecimiento y las ganancias de productividad recientes podrían apuntar a la necesidad de tipos de interés más altos que en otras ocasiones.

"Me ha sorprendido lo resistente que ha sido la economía", dijo Kashkari. "Si eso se mantiene y estamos en una economía estructuralmente más productiva de cara al futuro, eso me dice que no acabaríamos recortando tanto".

La elección de Trump planteó la posibilidad de que renovara la disputa que tuvo con el presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la política de tasas de interés en su mandato inicial, cuando el presidente quería tipos de interés más bajos.

Pero el énfasis se ha desplazado desde entonces a completar la batalla contra la inflación, un tema que fue central en la campaña de Trump.

"Tengo mucha confianza en las estructuras existentes que nos obligan y nos centran en hacer nuestro trabajo económico", dijo Kashkari. "Todo el mundo quiere que la inflación vuelva a bajar y un mercado laboral fuerte". (Reporte de Howard Schneider; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

