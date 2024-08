kashkari, de la fed, dice que es apropiado debatir el recorte de tipos en septiembre

(Reescribe con citas y contexto, ajusta titular)

19 ago (Reuters) - El presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo que era apropiado debatir sobre un posible recorte de los tipos de interés estadounidenses en septiembre debido a la creciente posibilidad de un debilitamiento del mercado laboral, informó el lunes The Wall Street Journal. "El equilibrio de riesgos ha cambiado, por lo que el debate sobre un posible recorte de los tipos en septiembre es apropiado", dijo Kashkari a WSJ en una entrevista. Los comentarios de Kashkari se conocen después de que el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, y el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, hicieran comentarios que gravitaban hacia un recorte de los tipos de interés el próximo mes. Kashkari afirmó que la inflación estaba progresando, pero que el mercado laboral mostraba "signos preocupantes", según WSJ. Sin embargo, Kashkari dijo que no veía ninguna razón para bajar los tipos de interés en incrementos superiores a un cuarto de punto porcentual porque los despidos seguían siendo bajos y las solicitudes de prestaciones por desempleo no sugerían un deterioro notable. Los inversores, que anteriormente apostaban a que la Reserva Federal tendría que recortar los tipos medio punto porcentual en su reunión del 17 y 18 de septiembre tras unos datos del mercado laboral más débiles de lo esperado, ahora proyectan en aproximadamente un 75% la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto porcentual el mes que viene tras unos datos alentadores sobre la inflación, las solicitudes de subsidio de desempleo y las ventas minoristas. (Reporte de Devika Nair y Shubham Kalia en Bengaluru; edición de Toby Chopra y Bernadette Baum; editado en español por Javi West Larrañaga y Benjamín Mejías Valencia)

