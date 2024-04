Keira Walsh: "Creemos que podemos remontar"

La jugadora del Barça Femení Keira Walsh señaló tras perder el primer partido de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Chelsea (0-1), en el Estadi Olímpic Lluís Companys, que creen firmemente que pueden remontar la eliminatoria en el duelo de vuelta en Stamford Bridge, donde ya ganaron el año pasado por 0-1 también en semifinales de la 'Champions'.

"Hay cosas que podemos mejorar, pero al final todavía tuvimos oportunidades claras. Así que podemos ser positivas por ello y llevarlo hasta el próximo partido. Creemos que podemos remontar", aseguró a los medios, en zona mixta, tras el partido.

Además, con el 'Sí se puede' gritado por la afición al final del partido, irán con más energía positiva a intentar remontar. "El apoyo de la afición significa todo para nosotros, y si creen en nosotros, eso nos da ese 10% de lucha extra para hacerlo. Pero imagino que el Chelsea jugará a lo mismo, simplemente tratando de proteger su ventaja. Sabemos que tendremos un gran trabajo por hacer alí", reconoció.

"Al final tuvimos el balón, estábamos en su área principalmente. Y sí, creo que un gol nuestro hubiera sido justo. Pero el Chelsea nos lo puso defensivamente muy difícil para derrotarlas. Creo que el primer mensaje es que debemos tener paciencia y mover el balón más rápido", añadió.

Pero eso no quita el hecho de que están "muy decepcionadas" con el partido. "Obviamente nadie quiere perder en casa y es un partido enorme, pero sí, creo que hemos jugado bien en la primera mitad. Creo que hemos tenido la mayor parte del balón. Falló solo el último tercio", lamentó.

"Tenemos tantas jugadoras especiales que creo que estamos muy positivas en cuanto a la vuelta. Creo que el trabajo no se ha terminado y sí, estamos muy decepcionadas, pero vamos a dar todo por este club y estos fans", manifestó.

"Queremos llegar a otra final y espero que podamos cambiar el rumbo de la eliminatoria la próxima semana. En esta ida fue muy difícil estar en el campo. Creo que fueron muy intensas, muy agresivas, y no pudimos mover el balón mucho más rápido, de lado a lado, que es donde estaban los espacios", opinó la centrocampista inglesa.

Por otro lado, no quiso hablar del nivel de la Liga F o asegurar que perdieron por ese más bajo nivel de competitividad respecto a la WLS inglesa. "Creo que es un partido de la Liga de Campeones y es difícil. No creo que sea una reflexión sobre la Liga F. Creo que es solo la Liga de Campeones en general. El Chelsea es el campeón de Inglaterra, así que no iba a ser un partido fácil. Y no lo fue", sentenció.