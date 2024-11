Keturah anuncia campaña para sus desarrollos y presenta un plan quinquenal posterior a la entrega

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--nov. 27, 2024--

Keturah, el innovador concepto global de bienes raíces y hotelería de bienestar de lujo, anunció el lanzamiento de una campaña de ventas para The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside, parte de Keturah Resort, y Keturah Reserve, que se extenderá hasta el 30 de diciembre.

Keturah Announces Campaign for Its Developments, Introduces 5-Year Post-Handover Plan (Photo: AETOSWire)

La campaña ofrece a los compradores la oportunidad de adquirir unidades limitadas en ambos desarrollos con un plan de pago posterior a la entrega de 5 años.

The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside, ubicado dentro de Keturah Resort, el primer resort totalmente certificado de bienestar en la región MENA, comprende 200 residencias en 7 edificios y 12 mansiones, cada una con atraque exclusivo para yates para los residentes. Por su parte, Keturah Reserve contará con 93 casas adosadas, 90 villas y 533 unidades en seis edificios de bloques de apartamentos. El proyecto es el primer desarrollo residencial en Medio Oriente que sumerge a los residentes en la naturaleza a través de Bio Living para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de sus ocupantes.

Talal Moafaq Al Gaddah, fundador y director ejecutivo de Keturah, comentó: “En Keturah, estamos redefiniendo la vida de lujo al integrar el lujo con el bienestar, la sostenibilidad y un diseño excepcional. Esta campaña, con su plan de 5 años posterior a la entrega, refleja nuestro compromiso de hacer que nuestros desarrollos únicos sean más accesibles manteniendo al mismo tiempo la exclusividad y sofisticación que representa nuestra marca”.

Descargo legal

The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside no es propiedad de The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC ni sus filiales (“Ritz-Carlton”), ni los desarrolla ni los vende. MAG of Life FZ-LLC utiliza las marcas de The Ritz-Carlton bajo una licencia de Ritz-Carlton, que no ha confirmado la exactitud de ninguna de las declaraciones o representaciones realizadas en este documento.

