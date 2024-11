Keturah finaliza las obras de infraestructura de “The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside” y pone en marcha la construcción

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--nov. 14, 2024--

Keturah, el revolucionario concepto inmobiliario y hotelero de bienestar de lujo, acaba de anunciar la finalización de las obras de apuntalamiento, pilotaje, excavación e infraestructura en “The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside”. El contratista principal del proyecto, CECEP Techand Middle East, ha iniciado la construcción de este complejo de AED 2800 millones, cuya finalización está prevista para el cuarto trimestre de 2027.

“The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside”, situado en Keturah Resort, el primer complejo con certificación de bienestar de la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA, por sus siglas en inglés), consta de 200 residencias repartidas en siete edificios y 12 mansiones, cada una de ellas con amarre exclusivo para yates. Los propietarios disfrutarán de una impresionante gama de instalaciones de primerísima categoría, como un centro de bienestar, una Casa Club con un club privado exclusivo para socios, un club femenino, un club infantil, restaurantes de alta cocina y con estrellas Michelin, un paseo marítimo de 550 metros, tiendas sostenibles y ecológicas, estacionamiento privado con servicio de aparcacoches 24 horas al día, 7 días a la semana, y una comunidad cerrada con vistas únicas a la reserva natural y al Burj Khalifa.

Mo Moghrabi, director de desarrollo de Keturah, declaró: “Estamos satisfechos con estos hitos de la construcción y con el inicio de las obras del proyecto por parte de CECEP. Es un proyecto que refleja los esfuerzos de Keturah por ofrecer un estilo de vida inmersivo de bienestar y lujo en todo Dubái, adoptando un enfoque global y ofreciendo servicios de primera categoría en ‘The Residences’ para satisfacer el atractivo global de las propiedades prémium en todo el emirato”.

Jaidev Menezes, vicepresidente regional de Desarrollo de Usos Mixtos para EMEA de Marriott International, señaló: “Nos entusiasma este importante hito que nos acerca un paso más a la posibilidad de ofrecer a los futuros propietarios de ‘The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside’ un estilo de vida excepcional marcado por el legendario y atento servicio de la marca The Ritz-Carlton”.

Cada residencia respeta las normas de certificación WELL y se complementa con zonas de ocio de gama ultraalta, así como con exclusivas instalaciones de spa y bienestar, todas las cuales cumplen la calificación WELL de salud y seguridad. El proyecto está situado en la ría natural Dubái Creek, frente al santuario de vida salvaje de Dubái en Ras Al Khor, lo que proporciona un cómodo acceso al centro de Dubái.

“The Ritz-Carlton Residences, Dubái, Creekside” no es propiedad, no ha sido desarrollado ni vendido por The Ritz-Carlton Hotel Company, LLC o sus filiales (“Ritz-Carlton”). MAG of Life FZ-LLC utiliza las marcas de The Ritz-Carlton bajo licencia de Ritz-Carlton, que no ha confirmado la exactitud de ninguna de las declaraciones o representaciones realizadas en este documento.

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

