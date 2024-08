Khelif de argelia avanza en boxeo femenino tras combate de 46 segundos contra la italiana carini

Por Karolos Grohmann y Aadi Nair

PARÍS, 1 ago (Reuters) - La esperada pelea de la argelina Imane Khelif en el peso welter de los Juegos Olímpicos de París contra Angela Carini en octavos de final duró 46 segundos, después de que la italiana tuviera que abandonar el combate tras un potente puñetazo en la nariz.

Khelif ha estado en el punto de mira desde que fue descalificada antes de un combate por la medalla de oro en los Campeonatos del Mundo de 2023 por incumplir las normas de elegibilidad de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que impiden a las atletas con cromosomas XY competir en pruebas femeninas.

Sin embargo, fue declarada elegible para combatir en París, una competición dirigida por el COI después de que el organismo olímpico despojara a la IBA de su reconocimiento internacional el año pasado por cuestiones relacionadas con la gobernanza y las finanzas.

Khelif entró en la abarrotada pista del norte de París entre vítores de los aficionados que ondeaban banderas de Argelia, y la italiana no fue rival para la velocidad y el mayor alcance de su rival.

Carini, que mide seis centímetros menos que la argelina, se dirigió a su entrenador a los 30 segundos para arreglarse el casco, pero tras reanudar brevemente el combate regresó a su esquina y se detuvo antes de abandonar rápidamente el cuadrilátero.

"Siempre he honrado a mi país con lealtad", dijo Carini con lágrimas en los ojos. "Esta vez no lo conseguí porque no podía seguir luchando".

"Puse fin al combate porque después del segundo golpe, tras años de experiencia en el ring y una vida de lucha, sentí un fuerte dolor en la nariz (...) pensé que quizá era mejor poner fin al combate", añadió.

Niveles de testosterona

Algunos deportes han limitado los niveles de testosterona permitidos a las atletas que participan en competiciones femeninas, mientras que otros prohíben el acceso a todo aquel que haya pasado por la pubertad masculina.

El boxeo está dirigido por el Comité Olímpico Internacional después de que se retirara el reconocimiento a la IBA, y no ha actualizado las normas de elegibilidad, sino que ha utilizado las aplicadas en Juegos anteriores.

El COI ha despejado el camino para que Khelif, así como la doble campeona mundial taiwanesa Lin Yu-ting, que perdió su medalla de bronce en los Mundiales del año pasado al no cumplir los criterios por el mismo motivo, puedan competir en los Juegos.

"Se trata de personas reales", declaró el jueves Mark Adams, portavoz del COI. "Han competido y siguen compitiendo en la competición femenina. Han perdido y han ganado contra otras mujeres a lo largo de los años".

(Reporte adicional de Julien Pretot en París y Alessandro Prodi en Roma; escrito por Karolos Grohmann; editado en español por Daniela Desantis)

