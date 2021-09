Kirby y la tierra olvidada, Star Wars: Knights of the Old Republic y Chocobo GP, próximos títulos para Nintendo Switch

Nintendo ha anunciado en un nuevo Direct los juegos que llegarán a su videoconsola Switch en los próximos meses, entre los que se incluye una nueva aventura de Kirby, Star Wars: Knights of the Old Republic, Chocobo GP y títulos de Nintendo 64 y SEGA Genesis con una expansión de la suscripción Nintendo Switch Online.

La franquicia de Kirby se ampliará con una nueva aventura tridimensional en primavera de 2022. Kirby y la tierra olvidada, donde la simpática bolita rosa con capacidad para absorber todo lo que encuentra a su paso recorrerá un mundo misterioso lleno de infraestructuras abandonas.

Con el sello de Square Enix, Voice of Cards: The Isle Dragon Roars (28 de octubre de 2021), las carreras de Chocobo GP (2022) y el RPG táctico Triangle Strategy (4 de marzo de 2022) también llegarán a Switch.

También tendrá 'remakes' y colecciones de juegos como Actraiser Renaissance (ya disponible), Shadowrun Trilogy y Castlevania Advance Collection, y contenido nuevo para los títulos Monster Hunter Rise y Mario Golf: Super Rush.

A la consola llegarán Bayonetta 3 (2022), Splatoon 3 (2022), Dying Light 2 Stay Human - Cloud Version (4 de febrero de 2022), nuevas actualizaciones para Animal Crossing: New Horizons (desde octubre 2021), segundo parte del pase de expansión de Hyrule Warriors: La era del cataclismo (29 de octubre de 2021), Star Wars: Knights of the Old Republic (11 de noviembre de 2021) y Disney Magical World 2: Enchanted Edition (Navidades 2021), entre otros títulos.

Junto a estos títulos, la compañía ha anunciado una nueva expansión dentro de Nintendo Switch Online que dará acceso a juegos clásicos de las videoconsolas SEGA Genesis y Nintendo 64. Este plan llegará en octubre y ampliará el catálogo ya existente con títulos de NES y Super NES.

Entre los juegos que disponibles estará Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Yoshi's Story, F-Zero X, Kirby 64: The Crystal Shards, Sonic the Hedgehog 2, Castlevania: Bloodlines o Shinobi III: Return of the Ninja Master.