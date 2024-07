Kolmar BNH acelera la expansión al mercado europeo con su HemoHIM G impulsado por la tecnología

SEÚL, Corea del Sur--(BUSINESS WIRE)--jul. 24, 2024--

Kolmar bnh (krx: 200130), empresa coreana líder en fabricación de desarrollo original (original development manufacturing, odm) de alimentos funcionales para la salud, acelera sus esfuerzos de expansión en los mercados del sudeste asiático y europa con hemohim g, un producto diseñado especialmente para el ámbito mundial.

HemoHIM G (Global) es la versión internacional de “HemoHIM”, el primer suplemento inmunosaludable de Corea aprobado individualmente y desarrollado por Kolmar BNH a lo largo de ocho años. La fórmula se ha adaptado para cumplir la normativa alimentaria de varios países, con ajustes en las materias primas y las proporciones de los ingredientes. El producto contiene angelica sinensis, ligusticum chuanxiong y paeonia lactiflora, todos ellos seleccionados mediante rigurosos procesos de control de calidad. Las mejoras en el sabor y el aroma también hacen que HemoHIM G sea más atractivo para un público más amplio.

En abril, Kolmar BNH publicó un estudio sobre HemoHIM G en la revista Toxicological Research, del Science Citation Index Expanded (SCIE), en el que se demostraba su seguridad. Realizado conforme a las directrices de la OCDE, el estudio es importante no solo para facilitar la aprobación de seguridad en otros países, sino también para reforzar los derechos de propiedad intelectual con resultados confiables.

HemoHIM, cuya distribución está a cargo de Atomy, es un producto tecnológicamente avanzado de Kolmar BNH. El ingrediente principal, el complejo de extractos HemoHIM de angélica gigas, etc., se desarrolló en colaboración con el Instituto de Investigación de Energía Atómica de Corea. Actualmente está disponible en 19 países, entre ellos Australia, Estados Unidos y Tailandia, así como en países de Asia Central y Sudamérica.

Kolmar BNH no descansa en sus esfuerzos de investigación y desarrollo para mejorar la competitividad global de HemoHIM, incluyendo nuevas funcionalidades, mediante la inversión de alrededor del 4% de sus ingresos anuales en I+D. En junio, la empresa publicó un estudio que demuestra que el principal ingrediente de HemoHIM (HemoHIM, complejo de extractos de angélica gigas, etc.), tiene efectos antioxidantes y antifatiga, recientemente descubiertos. Este estudio apareció en el número de junio del “Journal of Medicinal Food”, una revista internacional de nivel SCIE.

Aprovechando la ventaja competitiva de HemoHIM G, la empresa tiene previsto acelerar las exportaciones a países europeos como Turquía, Italia y Bélgica.

Un responsable de Kolmar BNH declaró: “HemoHIM es uno de los suplementos para la salud más vendidos de Corea, con unas ventas acumuladas de KRW 200 000 millones en los últimos nueve años, desde 2014. Nuestro objetivo es aprovechar nuestro éxito en Corea y acelerar nuestra expansión al mercado europeo”.

