Kolmar BNH refuerza su competitividad a escala mundial con la doble funcionalidad de HemoHIM

Kolmar bnh (kosdaq: 200130), empresa líder en fabricación de desarrollo original (original development manufacturing, odm) de alimentos funcionales para la salud, refuerza su posición en el mercado al adquirir la certificación para la funcionalidad adicional de hemohim, un renombrado suplemento coreano para la salud.

Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240620309758/es/

HemoHIM G, fabricado por Kolmar BNH y distribuido por Atomy, contiene Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong y Paeonia lactiflora. Se puso a la venta en Taiwán el mes pasado. (Foto: Kolmar BNH)

La empresa obtuvo la aprobación del Ministerio de Seguridad Alimentaria y de Medicamentos para la función de mejora de la fatiga de HemoHIM, el complejo de extractos de Angélica gigas, etc., derivado de la Angélica gigas y otros componentes en 2023. Este logro se alcanzó seis años después del lanzamiento de su Proyecto de Desarrollo Tecnológico Sostenible HemoHIM. Como resultado, HemoHIM llegó al mercado como un producto para la salud con doble función diseñado para reforzar la inmunidad y reducir la fatiga.

HemoHIM, desarrollado por Kolmar BNH en 2006, es el primer suplemento del país clasificado como inmunosaludable aprobado de forma individual, formulado con ingredientes naturales autóctonos como Angelica gigas, Cnidium officinale y Paeonia japonica. Distribuido por Atomy, ya se ha convertido en un éxito mundial, que se exporta a más de 20 países y genera más de KRW 2 billones en ventas, con exportaciones que superan los USD 200 millones. Lleva más de una década como el potenciador inmunitario más vendido en Corea.

Kolmar BNH validó la función de mejora de la fatiga de HemoHIM mediante amplios ensayos clínicos (ensayos en seres humanos) y no clínicos (pruebas en células). En los ensayos realizados con adultos de entre 30 y 59 años que sufrían fatiga, se observaron mejoras significativas en las medidas de fatiga, incluida la escala de gravedad de la fatiga (Fatigue Severity Scale, FSS) y el inventario multidimensional de la fatiga (Multidimensional Fatigue Inventory, MFI), tras el consumo del complejo de extractos HemoHIM de Angélica gigas, etc. Los resultados de estos ensayos se publicaron en Phytomedicine Plus, revista internacional dedicada a la medicina natural, con patentes registradas en Corea y Rusia.

Fiel a su compromiso con la innovación tras el lanzamiento de HemoHIM, Kolmar BNH destina más del 2% de sus ventas anuales a I+D. El objetivo de esta inversión es mejorar la funcionalidad de los productos y reforzar la ventaja competitiva.

HemoHIM G, destinado al mercado mundial, es uno de los resultados de esa dedicación a la I+D. Lanzado en Taiwán el mes pasado, HemoHIM G es un nuevo producto de exportación al que se han realizado meticulosos ajustes en sus materias primas y proporciones de ingredientes para cumplir la normativa alimentaria internacional. Sus ingredientes clave, como Angelica sinensis, Ligusticum chuanxiong y Paeonia lactiflora, se sometieron a rigurosos procedimientos de abastecimiento y estrictos controles de calidad. Los perfiles de sabor y aroma se adaptaron a las preferencias de los consumidores de todo el mundo. Además, su seguridad ha sido certificada en la prestigiosa revista académica "Toxicological Research", acreditada a nivel de Science Citation Index Expanded (SCIE).

Un representante de Kolmar BNH declaró: "Gracias a sus incansables esfuerzos de investigación y desarrollo, Kolmar BNH ha mejorado la competitividad de HemoHIM. Nos esforzamos por promover los alimentos funcionales K-health a nivel mundial a través de las continuas innovaciones en HemoHIM".

