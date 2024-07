Kremlin aplaude dichos de trump de que rusia es "máquina de guerra", pero dice que mantiene lucidez

MOSCÚ, 26 jul (Reuters) - El Kremlin acogió con satisfacción el viernes los comentarios de Donald Trump sobre Rusia como "una máquina de guerra" que había derrotado a Napoleón y Hitler, pero dijo que no lleva lentes de color rosa cuando se trata del candidato presidencial republicano estadounidense.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió así a una pregunta sobre los comentarios que Trump dijo haber hecho al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en una llamada telefónica el 19 de julio.

Trump declaró posteriormente a Fox News que le había dicho a Zelenski que había que poner fin a la guerra.

"Se enfrentan a una máquina de guerra. Eso es lo que ellos (los rusos) hacen, librar guerras. Derrotaron a Hitler. Derrotaron a Napoleón. Tenemos que acabar con esta guerra", afirmó el expresidente estadounidense.

Peskov afirmó que "probablemente será útil para la mayor parte de la audiencia estadounidense saber que hay muchas páginas gloriosas en la historia de Rusia, y de hecho, es probable que pocas personas en Estados Unidos -nos referimos a los estadounidenses de a pie, y quizás los representantes de la dirigencia política- conocen la historia con tanta profundidad".

No obstante, al ser preguntado a continuación por un comentario en The Wall Street Journal del que es coautor Mike Pompeo, ex secretario de Estado con Trump, Peskov dijo que el Kremlin tiene las ideas claras a la hora de evaluar lo que una presidencia de Trump podría significar para Rusia.

El comentario de Pompeo sugería a Trump promulgar nuevas y duras sanciones contra Moscú si resulta elegido e intensificar la ayuda a Ucrania.

"Nunca hemos llevado ni llevamos lentes de color rosa. (Trump) es un representante de la élite política estadounidense, que ahora sufre absolutamente todo el sentimiento antirruso", dijo Peskov. "Cuando era presidente, bajo Trump, los estadounidenses comenzaron esta carrera de sanciones y se impuso un enorme número de sanciones contra nuestro país, y en este sentido no es muy diferente para nosotros de todos los demás".

(Reporte de Dmitry Antonov; editado en español por Carlos Serrano)

