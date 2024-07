Kroos, sin nostalgia y enfocado en la eurocopa para poner un buen broche final a su carrera

HERZOGENAURACH, Alemania, 3 jul (Reuters) - El retirado centrocampista alemán Toni Kroos no se siente nostálgico antes del partido de cuartos de final de la Eurocopa 2024 contra España, que sería su último partido como jugador si pierden.

Kroos, que ganó la Liga de Campeones con el Real Madrid el mes pasado y colgará las botas después de la Eurocopa, salió de su retiro internacional este año para perseguir el único trofeo importante que le falta de un vasto palmarés que también incluye la Copa Mundial de 2014.

"Es el segundo título más importante que se puede ganar y tendría una importancia enorme para mí", dijo el miércoles el jugador de 34 años. "Si no viera que tengo la oportunidad de hacerlo con el equipo no lo habría hecho (volver)".

"Sería un final sensacional, pero también he considerado la posibilidad de que no ocurra. No soy nada nostálgico y tampoco he traído nada para ustedes (los periodistas)", dijo en rueda de prensa al ser preguntado por una posible derrota el viernes que deletreara el final de su carrera como futbolista.

"No espero que mañana sea mi último partido, así que supongo que volveremos a vernos".

Alemania busca su primer gran título en 10 años después de una serie de malos resultados en torneos en los últimos años, incluidas las salidas consecutivas de la primera ronda de la Copa Mundial en 2018 y 2022.

"Había grandes dudas sobre el torneo antes de que empezara. Es normal después de los torneos anteriores que tuvimos. Así que ahora hemos alcanzado un objetivo mínimo y, sea cual sea el resultado, aquí no hablaremos de catástrofe en el torneo", dijo Kroos.

Añadió que el equipo quería estar entre los ocho mejores para evitar otra eliminación prematura y pasar vergüenza, especialmente en casa.

"Pero todo lo que venga ahora no es un bonus. Nosotros, como equipo, tenemos el objetivo de ganar el torneo. Por lo tanto, no es una bonificación, pero estamos en una fase del torneo a la que queríamos llegar".

"Debemos estar satisfechos, pero la exigencia dentro del equipo es seguir progresando y estamos convencidos de que podemos hacerlo".

Alemania no logra vencer a España en un torneo desde la Eurocopa de 1988 y el español Joselu, compañero de Kroos en el Real Madrid, dijo que quería enviar al retiro al centrocampista.

"¿Porque vamos a ganar? ¿Es una respuesta suficientemente buena?", respondió cuando se le preguntó por qué el deseo de Joselu podría no materializarse.

"Tenemos mucho que ofrecer en contra y tenemos buenas ocasiones. Los españoles juegan bien al fútbol, eso hay que reconocérselo, y nosotros también", dijo Kroos.

"Se puede esperar un partido relativamente interesante. No será aburrido, esa es mi sensación. Haré todo lo posible para que su deseo (el de Joselu) no se cumpla". (Información de Karolos Grohmann; editado por Ken Ferris; editado en español por Mireia Merino)

