La 28ª Conferencia Mundial de Inversiones comienza en Riad, reuniendo a líderes globales para promover el crecimiento sostenible

Invest Saudi y la Asociación Mundial de Agencias de Promoción de Inversiones (WAIPA, por sus siglas en inglés) inauguraron oficialmente hoy la 28ª Conferencia Mundial de Inversiones (WIC) en Riad. Bajo el tema principal, "Aprovechar la transformación digital y el crecimiento sostenible: Ampliando oportunidades de inversión", el primer día del evento reunió a más de 2,000 asistentes provenientes de 130 países, incluyendo 30 ministros, con el propósito de explorar estrategias clave para superar los desafíos globales de inversión y desbloquear oportunidades para el futuro.

Saudi Minister of Investment, H.E. Khalid A. Al-Falih, addresses delegates at the 28th World Investment Conference in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo: AETOSWire)

S.E. Khalid A. Al-Falih, Ministro de Inversión de Arabia Saudita, inauguró el evento con un discurso visionario, destacando la transformación de Arabia Saudita en el marco de la Visión 2030 y su consolidación como un centro global de inversiones. Durante su intervención, identificó tendencias críticas que están transformando el panorama de la inversión global, como el auge de las economías verdes y azules, el impacto de las nuevas tecnologías, la reconfiguración de las cadenas de suministro globales y los cambios demográficos.

Al resaltar los avances de Arabia Saudita, S.E. Khalid A. Al-Falih afirmó: "Desde el lanzamiento de la Visión 2030, nuestro PIB ha crecido un 70%, alcanzando los 1.1 billones de dólares, de los cuales la mitad corresponde a actividades económicas no relacionadas con el petróleo. Los flujos de inversión extranjera directa (IED) se han triplicado en comparación con los niveles previos al anuncio de la Visión, y los inversores internacionales registrados se han multiplicado por diez".

Nivruti Rai, Directora General y CEO de Invest India y Presidenta de WAIPA, también dirigió unas palabras a la audiencia, destacando la importancia de los esfuerzos globales colaborativos para transformar la economía y fomentar un crecimiento sostenible.

Las actividades del primer día incluyeron paneles sobre el papel evolutivo de las economías emergentes y estrategias para fortalecer el comercio y la inversión global. Entre los temas tratados destacaron la creciente importancia de la IED en la transformación económica, la alineación de políticas industriales con la promoción de inversiones, y las innovaciones transformadoras en la acción climática.

S.E. Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudita, participó junto con S.E. Ing. Hassan El-Khatib, Ministro de Inversión y Comercio Exterior de Egipto, y S.E. Samir Abdelhafidh, Ministro de Economía y Planificación de Túnez, en un panel que analizó cómo las economías emergentes, como Arabia Saudita, están redefiniendo el rol de las agencias de promoción de inversiones (APIs) y generando nuevas oportunidades para la IED frente a desafíos como los cambios geopolíticos y los objetivos de sostenibilidad.

En este contexto, S.E. Faisal F. Alibrahim declaró: "Arabia Saudita es hoy la plataforma de crecimiento global, de hecho, la plataforma de crecimiento si observamos cómo está evolucionando la economía mundial. Y hemos tenido la fortuna de demostrar el poder de la diversificación en los últimos años".

La conferencia también incluyó una clase magistral titulada "Servicios al Inversor 2.0", organizada por el Banco Mundial, donde se exploraron herramientas como análisis impulsados por inteligencia artificial y visitas virtuales con realidad aumentada. Además, se llevaron a cabo sesiones de conexión, facilitando encuentros entre inversores, PYMEs y representantes gubernamentales.

Por su parte, S.E. Khalid A. Al-Falih destacó el tema de la resiliencia de las cadenas de suministro, en preparación para el Evento Global de Resiliencia de la Cadena de Suministro (GSCRI, por sus siglas en inglés), que se celebrará mañana en el marco de la WIC. Durante su discurso inaugural, mencionó: "Una tendencia notable es la constante reconfiguración de las cadenas de suministro globales, donde la descentralización está creando centros en regiones emergentes que ofrecen nuevas oportunidades de inversión en infraestructura y capacidad de producción. Hemos observado que, a medida que los inversores buscan mejorar la estabilidad y resiliencia de las cadenas de suministro, están surgiendo nuevos clústeres económicos en torno a recursos, energía y demografía".

El Ministro Al-Falih inaugurará mañana el evento GSCRI junto con S.E. Bandar Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita.

El segundo día de la conferencia contará con sesiones dedicadas a la innovación tecnológica, la transformación industrial y la promoción de asociaciones sostenibles.

