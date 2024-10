La aie prevé un exceso de oferta de petróleo y una débil demanda china en 2025

Por Trixie Yap y Florence Tan

SINGAPUR, 21 oct (Reuters) - El crecimiento de la demanda de petróleo de China seguirá siendo débil en 2025 a pesar de las recientes medidas de estímulo de Pekín, ya que la segunda economía del mundo electrifica su parque automovilístico y crece a un ritmo más lento, dijo el lunes el director de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). China, que ha representado más del 60% del crecimiento de la demanda mundial de petróleo en la última década, cuando su economía crecía a un promedio del 6,1%, se está ralentizando, dijo a Reuters el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, al margen de la conferencia de la Semana Internacional de la Energía de Singapur. "La economía china en torno al 4% (de crecimiento) o así significaría que China necesitará cada vez menos energía", dijo, añadiendo que la demanda de vehículos eléctricos, que se han vuelto competitivos en costes frente a los coches convencionales, seguirá creciendo.

"El impacto del estímulo no ha sido tan significativo como algunos de los observadores del mercado esperaban", dijo Birol, refiriéndose a los recientes anuncios fiscales de Pekín destinados a reactivar el crecimiento económico. "Todavía es limitado. Y como vemos hoy, será muy difícil ver un repunte importante de la demanda china de petróleo." Los precios mundiales del crudo rondan los 70 dólares por barril tras caer más de un 7% la semana pasada a pesar del aumento de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo. "Una de las dos razones por las que los precios del petróleo han reaccionado de forma moderada es la debilidad de la demanda este año y la previsión de que seguirá siéndolo el año que viene", afirmó Birol, señalando que la demanda china de petróleo se habría mantenido estable este año de no ser por la petroquímica. Otro factor que limita los precios del petróleo es el aumento de la oferta de los productores no pertenecientes a la OPEP -Estados Unidos, Canadá, Brasil y Guyana-, superior al crecimiento de la demanda mundial de petróleo, añadió. A la pregunta de si espera que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, retiren los recortes de producción en 2025, Birol dijo que corresponde a la OPEP decidir al respecto. "Lo que veo es que el año que viene habrá un excedente de petróleo en los mercados si no hay grandes cambios en el contexto geopolítico", dijo. (Información de Florence Tan y Trixie Yap; edición de Stephen Coates; edición en español de Mireia Merino)

Reuters