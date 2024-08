La asociación internacional de boxeo premiará a carini pese a su derrota ante khelif en parís

PARÍS, 3 ago (Reuters) - La Asociación Internacional de Boxeo (AIB) dijo el viernes que concederá 50.000 dólares en metálico a la italiana Angela Carini, que perdió el jueves en 46 segundos su combate de octavos de final del peso wélter contra la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París.

Carini se retiró en el primer asalto después de que la argelina, que está en el centro de una disputa sobre el género, superara a la italiana con un aluvión de golpes.

La AIB, que fue despojada de su reconocimiento internacional por el Comité Olímpico Internacional (COI) el año pasado, dijo que Carini recibiría 50.000 dólares, su federación otros 25.000 dólares y su entrenador otros 25.000 dólares.

"No entiendo por qué han matado el boxeo femenino", dijo Umar Kremlev, presidente de la AIB. "Sólo las atletas elegibles deben competir en el ring por el bien de la seguridad. No podía mirar sus lágrimas".

La argelina Khelif y la taiwanesa Lin Yu-ting, doble campeona del mundo, fueron autorizadas a competir en París a pesar de haber sido descalificadas en los Campeonatos del Mundo de 2023 tras incumplir las normas de elegibilidad de la AIB que impiden a las atletas con cromosomas XY masculinos competir en pruebas femeninas.

El año pasado, el COI despojó a la AIB de su condición de organismo rector del boxeo por cuestiones de gobernanza y se hizo cargo de la competición de París 2024, pero ahora se encuentra en el centro de una disputa sobre la participación de la pareja.

Khelif se enfrentará ahora con la húngara Luca Anna Hamori.

En una entrevista publicada el viernes en el diario italiano Gazetta dello Sport, Carini dijo que no era su intención suscitar una polémica tan acalorada.

"Toda esta polémica me ha entristecido y también lo he sentido por mi rival, que no tenía nada que ver con ella y que, como yo, sólo estaba aquí para luchar", dijo.

"No fue intencionado, de hecho le pido disculpas a ella y a todo el mundo. Estaba enfadada, porque mis Juegos ya se habían esfumado. No tengo nada contra Khelif y, al contrario, si volviera a encontrármela le daría un abrazo".

'MALTRATO'

El COI afirmó que la decisión de la AIB de descalificar a las boxeadoras el año pasado fue arbitraria y la principal causa del furor que ha provocado que personalidades como la escritora británica J. K. Rowling y el multimillonario Elon Musk hayan expresado su oposición a que compitan en los Juegos.

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, que se reunió el jueves con el presidente del COI, Thomas Bach, dijo que la atleta italiana se había enfrentado a una boxeadora que tenía ventajas físicas y que no era un combate entre iguales.

Sin embargo, la campeona mundial femenina de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo, Skye Nicolson, señaló que tanto Khelif como Lin habían sido derrotadas por mujeres en varias ocasiones a lo largo de sus carreras y dijo que "no merecen este maltrato".

"En realidad he luchado y practicado con las dos chicas", dijo la australiana en una publicación en Instagram.

"Han crecido como niñas, como mujeres. Han competido como mujeres todo el tiempo. No son hombres nacidos de forma natural que han decidido llamarse mujeres o identificarse como mujeres para luchar contra mujeres en los Juegos Olímpicos".

"Siento que lo que pasó con la chica italiana fue un truco publicitario más que nada".

Algunos deportes han limitado los niveles de testosterona permitidos a las atletas que participan en competiciones femeninas, mientras que otros prohíben la entrada a todo aquel que haya pasado por la pubertad masculina.

Las Diferencias del Desarrollo Sexual (DDS) son un grupo de afecciones raras en las que intervienen genes, hormonas y órganos reproductores. Algunas personas con DDS se crían como mujeres, pero tienen cromosomas sexuales XY y niveles de testosterona en sangre en el rango masculino.

El COI dijo que las normas de elegibilidad se basaban en las de los Juegos de Tokio de 2021 y no podían modificarse durante una competición. (Reporte de Simon Jennings; reporte adicional de Michael Church en Hong Kong y Shifa Jahan en Bengaluru; escrito por Karolos Grohmann; edición de Clare Fallon y Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters