La ayuda financiera local de T-Mobile llega a 300 comunidades a lo largo de 47 estados

El Un-carrier pinta de magenta a aún más pueblos y pequeñas ciudades. T-Mobile (NASDAQ: TMUS) dio a conocer hoy los nuevos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local (Hometown Grants), con lo llegamos a 300 comunidades a lo largo de 47 estados, incluso Rhode Island que recibe este beneficio por primera vez. T-Mobile le otorgará a cada beneficiario hasta $50,000 en fondos para poner en marcha proyectos de desarrollo locales para la mejora de las comunidades, como la construcción de áreas de juego adaptadas a personas con discapacidades, lanzamiento de iniciativas para pequeños negocios y embellecimiento de los distritos del centro de estas comunidades.

El Un-carrier anuncia los próximos 25 pueblos y pequeñas ciudades que se beneficiarán de su actual programa de revitalización comunitaria, con lo que alcanza los $13 millones en financiamiento

T-Mobile ha otorgado más de $13 millones en ayuda financiera local desde que lanzó su compromiso de cinco años con los pueblos, las pequeñas ciudades y las comunidades rurales en abril de 2021. Hasta la fecha, este programa ha permitido generar más de 78,000 horas de voluntariado que han logrado reunir a las personas para mejorar sus poblaciones.

“La ayuda financiera local es el medio por el cual T-Mobile ofrece a los habitantes de pueblos y pequeñas ciudades la oportunidad de forjar un futuro más resiliente, y es muy inspirador ver el efecto que ha tenido en 300 comunidades y saber que habrán más”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “Cuando comenzamos este programa hace tres años, sabíamos que tenía el potencial de marcar la diferencia; sin embargo, es verdaderamente extraordinario ver la cantidad de gente que se ha reunido a trabajar en beneficio de sus comunidades”.

Estos son los próximos 25 beneficiarios de la ayuda financiera local y sus proyectos:

A fin de seleccionar a los beneficiarios de la ayuda financiera local, T-Mobile se ha asociado con Main Street America para supervisar el programa de ayuda financiera y evaluar las solicitudes según el nivel de detalle, impacto en la comunidad, viabilidad y otras consideraciones. Conoce más sobre la labor de Main Street America para fomentar la prosperidad en común, crear economías resilientes y mejorar la calidad de vida aquí.

El compromiso de T-Mobile con los pueblos y las pequeñas ciudades no se limita a la ayuda financiera local, ya que cuenta con iniciativas como el Proyecto 10Millones, que ofrece conectividad a Internet y hotspots móviles gratis a estudiantes elegibles para ayudar a cerrar la brecha digital. Además, el servicio de Internet 5G Residencial y de Internet para empresas de T-Mobile ofrece acceso a los hogares y negocios a lo largo del país a opciones de banda ancha confiables y económicas.

Además, T-Mobile ha otorgado fondos a pequeños negocios a través del programa de ayuda financiera local. Desde sus inicios, se han otorgado más de 1 millón de dólares para impulsar proyectos de pequeños negocios como la revitalización de mercados de agricultores, ayuda para incubadoras de negocios y la introducción de mejoras en las calles principales de las ciudades.

Como la red 5G más grande, rápida y galardonada del país, T-Mobile tiene el firme compromiso de asegurar que ninguna comunidad, sea grande o pequeña, quede rezagada. T-Mobile anunció recientemente que aumentará el rendimiento de la red 5G de ultracapacidad para casi 60 millones de clientes en un área de 300,000 millas cuadradas a través de la Subasta 108 sobre licencias de espectro de banda.

Para obtener más información sobre el compromiso de T-Mobile con los pueblos y las pequeñas ciudades, visita es.t-mobile.com/hometowngrants. Y para ver cómo la ayuda financiera local está generando cambios, haz clic aquí.

Síguenos en @TMobileNews en X, anteriormente conocida como Twitter, para estar al día con las últimas novedades de la compañía.

Internet 5G Residencial de T-Mobile: No disponible en todas las áreas. Vía red celular 5G; las velocidades varían según factores que afectan las redes celulares. Proyecto 10Millones: la elegibilidad para el programa National School Lunch se verifica al inscribirse.

Acerca de T-Mobile

T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) es El Un-carrier superpoderoso de Estados Unidos con una red 4G LTE avanzada y una transformativa red 5G nacional que ofrecerá conectividad confiable para todos. Los clientes de T-Mobile reciben una calidad inigualable por su dinero, una firme obsesión por ofrecerles la mejor experiencia de servicio posible y un dinamismo indiscutible para disrumpir el mercado y así crear competencia e innovación más allá del ámbito del servicio móvil. Con sede en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Más información en: https://es.t-mobile.com.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240619744103/es/

