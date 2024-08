La banda británica oasis, cada vez más cerca de anunciar su vuelta

Por Paul Sandle

LONDRES, 26 ago (Reuters) - La esperada reunión de Oasis, una de las bandas de rock que definió el britpop en los años 90, está a punto de concretarse, según se desprende de un anuncio publicado por sus líderes, los hermanos Noel y Liam Gallagher, mientras que un periódico dijo que están planeando conciertos para 2025.

La banda, cuyo álbum de debut "Definitely maybe" se publicó hace 30 años, se separó en 2009, cuando el guitarrista y principal compositor Noel dijo que no podía seguir trabajando con Liam, el carismático líder del grupo.

Insinuando una noticia inminente, los hermanos publicaron la fecha "27.08.24" y "8am" al estilo del logotipo de la banda en las redes sociales a última hora del domingo.

Liam también dedicó el tema de Oasis "Half the world away" a su hermano durante su actuación en el Festival de Reading el domingo.

The Sunday Times, citando a personas del sector, dijo que se planean actuaciones en Heaton Park en Manchester, donde la banda se formó en 1991, y en el estadio de Wembley en Londres en el verano boreal de 2025. También se rumorea una actuación en el Festival de Glastonbury, según el periódico.

Una gira en 2025 marcaría el 30 aniversario del segundo álbum "(What's the story) Morning glory?", que incluyó los éxitos "Don't look back in anger" y "Wonderwall".

"Morning glory" llegó a vender más de 22 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de la década de 1990 en Reino Unido y el gran éxito de la banda en Estados Unidos.

(Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters