La batalla por la sucesión de rupert murdoch llega a los tribunales en eeuu

RENO, Estados Unidos, 12 sep (Reuters) - El 16 de septiembre comienza una batalla judicial a puerta cerrada sobre el control del imperio mediático de Rupert Murdoch, que podría determinar el futuro de Fox News y The Wall Street Journal.

Murdoch, de 93 años, está intentando cambiar los términos del fideicomiso irrevocable de la familia para asegurarse de que sus periódicos y cadenas de televisión permanezcan bajo el control de su hijo mayor y heredero elegido, Lachlan Murdoch, según The New York Times, que obtuvo un documento judicial sellado que detalla el drama de la sucesión.

Reuters y otras organizaciones de noticias están intentando acceder a los documentos judiciales sellados y abrir las audiencias judiciales en Reno, Nevada, ante el comisionado testamentario Edmund J. Gorman Jr.

El fideicomiso expone un escenario sobre cómo podría producirse una posible absorción, según una fuente que ha visto los documentos. El fideicomiso es el vehículo a través del cual el mayor de los Murdoch controla News Corp y Fox , con aproximadamente un 40% de participación en acciones con derecho a voto de cada empresa. Murdoch también posee una pequeña cantidad de acciones de las empresas fuera del fideicomiso.

A la muerte de Rupert Murdoch, las acciones con derecho a voto de News Corp y Fox se transferirán a sus cuatro hijos mayores: Prudence, Elisabeth, Lachlan y James. Potencialmente, tres de los herederos podrían votar en contra de un cuarto, estableciendo una batalla sobre el futuro de las empresas, incluso mientras Lachlan Murdoch dirige Fox y es el único presidente de News Corp.

La enmienda al fideicomiso propuesta por Rupert Murdoch bloquearía cualquier interferencia de tres de los hermanos de Lachlan, que son políticamente más moderados, informó el Times, citando un documento judicial sellado.

Se considera que Lachlan Murdoch está ideológicamente alineado con su padre conservador. James Murdoch, que ha hecho donaciones a grupos políticos progresistas, dimitió en 2020 del consejo de News Corp, alegando desacuerdos sobre el contenido editorial. James también ha criticado a los medios de comunicación estadounidenses por amplificar la desinformación sobre los resultados de las elecciones de 2020 antes del asalto del 6 de enero en el Capitolio. Fue anfitrión de una recaudación de fondos para el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en 2021, tiempo antes de que el demócrata pusiera fin a su campaña de reelección.

Una audiencia para determinar si los cambios propuestos por Rupert Murdoch en el fideicomiso beneficiarían a sus herederos tendrá lugar en un tribunal de Reno, muy lejos de los centros de medios de comunicación desde los que opera el conglomerado en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Sídney.

"Va a tener que demostrar que estos cambios se hacen de buena fe", dijo Shane Jasmine Young, una abogada de Nevada especializada en planificación patrimonial. Eso significa demostrar que cualquier cambio no "sacrificaría los derechos, ni discriminaría a ninguna de las partes que este fideicomiso pretendía proteger."

Un grupo de organizaciones de noticias, entre ellas The New York Times, CNN, The Associated Press, National Public Radio, The Washington Post y Reuters, han solicitado intervenir en el asunto, argumentando que el tribunal debería desprecintar los registros y facilitar el acceso a los procedimientos.

"Aunque algunos litigantes pueden desear el secreto y algunos tribunales lo consienten, este nivel de sellado no pasa la prueba constitucional", escribieron los abogados de la Coalición de Acceso de las organizaciones de noticias en un memorando al tribunal, argumentando que la Primera Enmienda exige que los procedimientos judiciales civiles y los registros estén abiertos al público.

Las organizaciones de noticias afirman que el público tiene un inmenso interés en saber cuál de los hijos de Murdoch le sucederá al frente del influyente imperio mediático, un resultado que afectará a miles de puestos de trabajo, a millones de consumidores de medios de comunicación de todo el mundo y al panorama político.

Los portavoces de Lachlan, James y Elisabeth Murdoch no quisieron hacer comentarios. Un portavoz de Rupert Murdoch remitió las preguntas a su abogado, que tampoco respondió a una solicitud de comentarios. Un abogado que representa a James, Elisabeth y Prudence tampoco pudo ser contactado para hacer comentarios.

"La razón por la que esto es interesante es el enorme papel que Fox (News) ha desempeñado en el panorama político, en Estados Unidos y en todo el mundo", dijo Paul Hardart, director del Programa de Entretenimiento, Medios de Comunicación y Tecnología de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. "Creo que esto es un reflejo del futuro no sólo del negocio, sino también de cómo se manejan los medios conservadores hacia el futuro". (Información de Dawn Chmielewski en Los Ángeles; edición de David Gregorio; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

