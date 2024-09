La campeona olímpica Julien Alfred regresa a Santa Lucía entre ovaciones y música

SAN JUAN (AP) — Como la primera atleta en ganar una medalla olímpica por Santa Lucía, la velocista Julien Alfred ya había recibido poemas, pinturas y una canción calipso dedicada a ella.

El martes, las autoridades de Santa Lucía anunciaron que el 27 de septiembre será el Día de Julien Alfred, después de que la velocista de 23 años — a quien conocen como “JuJu” — regresó a la isla caribeña en donde llegó a correr descalza cuando era niña.

“Realmente no tengo palabras”, le dijo Alfred al primer ministro Philip J. Pierre y otros funcionarios del gobierno que se reunieron para celebrarla antes de que iniciara un desfile para las miles de personas que esperaron fuera — varios que viajaron desde Londres.

Alfred apareció con la presea dorada que ganó en los 100 metros en los Juegos de París, así como y la plata de los 200 metros.

Le dio las gracias a su madre, al gobierno, sus entrenadores y otras personas, incluyendo a “su gente”.

“Muchos me guiaron en el camino y me ayudaron a llegar a este punto”, indicó mientras se le quebraba la voz. “No fue fácil. Fue un camino sinuoso. Muchas veces me quise dar por vencida”.

Alfred dejó correr a los 12 años tras el fallecimiento de su padre. Su entrenador la convenció de regresar y se mudó a Jamaica siendo adolescente para entrenar. Fue campeona de la NCAA con la Universidad de Texas.

El martes, bailarines con fuego le dieron la bienvenida a Alfred mientras saltaba al auto deportivo azul para iniciar el desfile. Los aficionados le dieron los cinco y se tomaron fotos con la velocista e incluso una pequeña le entregó una de sus zapatillas para que se la firmara.

Con una gran bandera de Santa Lucía amarrada a la espalda, Alfred saludó y lanzó besos a los asistentes que la querían saludar.

“Salgan Santa Lucia, saludemos y unámonos en este momento de celebración”, dijo la mujer que narró el desfile en vivo en el que se escuchó música calipso.

En los Juegos Olímpicos, Alfred se impuso en los 100 metros con un tiempo de 10,72 segundos para superar a la favorita estadounidense favorita Sha'Carri Richardson. Alfred le dedicó la victoria a su padre.

“Él creyó que podría ser olímpica, que podría estar aquí”, dijo Alfred en ese momento.

Este mes, Alfred ganó los 100 metros en la final de la reunión de la Liga de Diamante 2024 en Bruselas.

Se espera que los festejos en la pequeña isla de 617 kilómetros cuadrados continúen al menos dos días más. El miércoles habrá una reunión y el jueves visitará una escuela primaria.

T.C. Brown, un productor y cantautor local, le dijo al periódico St. Lucia Times la semana pasada que la velocista lo inspiró a escribir “Merci JuJu”.

AP