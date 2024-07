La Casa Blanca defiende su gestión sobre las especulaciones por las visitas de un experto en Parkinson a Biden

El Pentágono asegura que el expediente médico del mandatario "no se vio comprometido" después de que un marine intentase acceder al mismo

MADRID, 10 Jul. 2024 (Europa Press) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha defendido este martes su respuesta a las especulaciones sobre la salud del presidente estadounidense, Joe Biden, tras las repetidas preguntas sobre las supuestas visitas de un especialista en la enfermedad de Parkinson, asegurando que se trata de algo "sin precedentes" y que ha llevado al médico personal del mandatario, Kevin O'Connor, a publicar una carta para desmentir tales afirmaciones.

Jean-Pierre ha asegurado que la Casa Blanca tomó la decisión de hacer público el mencionado documento con el permiso tanto de Biden como del doctor que le trató, Kevin Cannard, y que no lo pudo confirmar en la rueda de prensa por motivos de seguridad y por carecer de autorización.

En ese sentido, ha defendido que todo lo que ella dijo el día anterior, salvo el nombre, es exactamente lo que se explica en la carta, según ha declarado a los medios de comunicación.

La portavoz afirmó que el presidente no está recibiendo tratamiento para el Parkinson a pesar de los registros de visitas médicas publicadas por 'The New York Times' y 'The New York Post', que indicaban que Cannard, experto en esta enfermedad, había visitado la residencia presidencial en ocho ocasiones entre verano de 2023 y esta primavera. También ha resaltado que Biden es visto por un neurólogo cuando se hace las pruebas médicas anuales.

Por otro lado, el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Ryder, ha asegurado que el expediente médico del mandatario "no se vio comprometido en ningún momento" tras los intentos de un marine de acceder al mismo.

"La conclusión es que (la Armada) confirma que en ningún momento se puso en peligro la información personal del presidente, y que el registro al que accedió indebidamente el marine no era el historial médico electrónico del presidente de Estados Unidos", ha declarado durante una rueda de prensa.

Según ha confirmado la propia Armada a la cadena CBS News, un marine de bajo rango intentó en febrero acceder al historial médico de Biden en hasta tres ocasiones, aunque sin éxito. Si bien su identidad no ha sido revelada, los militares sí han confirmado que fue sancionado administrativamente tras concluir la investigación de los hechos en abril.

El marine prestaba servicio en el cuerpo médico de la Armada en la base de Fort Belvoir, donde hay un importante centro sanitario, y que no pudo acceder a la información que buscaba debido a las fuertes restricciones.

La salud de Biden ha sido un tema central en los actos de las últimas semanas después del debate televisado con el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, llegando a desatar voces en su partido a favor de que se retire y deje paso a otro candidato, algo que el mandatario ha descartado.

Biden, que reconoció que había hecho un mal debate, algo que atribuyó al cansancio de campaña, ha afirmado recientemente que "no va a ir a ninguna parte". "No me presentaría si no creyera plenamente que soy el mejor candidato para derrotar a Trump en 2024. Tuvimos un proceso de nominación en el Partido Demócrata en el que los votantes hablaron claramente", zanjó.

