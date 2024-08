La ciclista estadounidense valente revalida su título olímpico en el omnium

Por Geert De Clercq

Saint quentin-en-yvelines, francia, 11 ago (reuters) - l a estadounidense jennifer valente se colgó la medalla de oro en el omnium femenino con el que concluyeron las carreras olímpicas del domingo, ganando un segundo oro en la disciplina, pero esta vez sin el drama de una caída en el último minuto que estuvo a punto de costarle el título de tokio.

Valente retuvo cómodamente su corona en el sofocante velódromo nacional de Francia con un rendimiento constante en las cuatro carreras.

En Tokio, se convirtió en la primera mujer estadounidense en ganar un título olímpico en pista y la primera de su país en hacerlo desde el año 2000, a pesar de sufrir una fuerte caída al final de la carrera, pero volver a subirse a la bicicleta. "No creo que un omni esté nunca bajo control. En las carreras por grupos pueden pasar muchas cosas, y muy deprisa", declaró a Reuters. Valente añadió que "permanecer realmente atenta y en carrera, y estar presente y compitiendo hasta el final" son claves para el éxito en el omnium, donde grandes grupos de ciclistas corren rueda a rueda alrededor de los 250 metros del circuito ovalado. A continuación, eludió una pregunta sobre la posibilidad de clasificarse para Los Ángeles. "Creo que ahora mismo voy a intentar apresurarme para llegar a la ceremonia de clausura. Y eso es lo único en lo que pienso", añadió Valente.

La polaca Daria Pikulik terminó con la medalla de plata y la neozelandesa Ally Wollaston fue tercera.

Pikulik, que fue retirada brevemente de la carrera de eliminación, pero luego reincorporada, dijo que estaba contenta y orgullosa con el resultado, a pesar del error de los oficiales. "En la carrera de eliminación, no sé qué pasó. Me dijeron: 'error, Pikulik está fuera', y yo me pregunté cómo era posible", declaró a la prensa. Wollaston, que ganó el bronce tras conseguir la plata en la persecución por equipos, dijo que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba en la competencia por la medalla de bronce hasta que faltaban unas 10 vueltas. "Para ser mis primeros Juegos Olímpicos, estoy muy orgullosa de haber ganado una medalla de plata y otra de bronce", declaró. (Reportaje de Martyn Herman y Geert De Clercq; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters