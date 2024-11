La colección de guitarras de Jeff Beck será subastada en enero en Londres

Las guitarras y otros equipos de sonido de Jeff Beck, el legendario músico británico que murió a principios de 2023, se subastarán en enero en Londres, anunció el viernes Christie's en un comunicado.

La pieza más destacada de esta venta será una guitarra Gibson Les Paul de 1954, que apareció en la portada del álbum en solitario "Blow by Blow" (1975) y fue utilizada por Jeff Beck en numerosos conciertos.

El precio de esta pieza se estima entre 350.000 y 500.000 libras (entre 440.000 y 634.000 dólares).

Esta venta incluye más de 130 objetos, entre guitarras y amplificadores, utilizados por Jeff Beck "a lo largo de su carrera que abarcó casi seis décadas", explica la casa de subastas en un comunicado.

Nacido en junio de 1944 en los suburbios de Londres, Jeff Beck es considerado el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, siendo capaz de pasar de un estilo a otro: rock, hard rock, blues, jazz.

El músico saltó a la fama tras unirse a la banda de rock The Yardbirds en 1965, donde actuó con Jimmy Page. El dúo forjó su leyenda con los álbumes y temas "Shapes of Things" y "Over Under Sideways Down".

Beck, fallecido en enero de 2023 a los 78 años, ganó ocho premios Grammy en reconocimiento a su virtuosismo y sentido de innovación con la guitarra eléctrica.

Es "un gran dolor" desprenderse de estos instrumentos, pero hay que "compartirlos, tocarlos y amarlos de nuevo", afirmó la viuda del músico, Sandra Beck, en el comunicado.

"Estas guitarras fueron su gran amor y, casi dos años después de su muerte, es hora de separarse de ellas como Jeff deseaba", añadió.

"Espero que los guitarristas que compren estos objetos puedan acercarse al genio" que fue, señaló Sandra Beck.

Las principales piezas de la venta se exhibirán en Los Ángeles entre el 4 y 6 de diciembre. La colección completa podrá verse en Christie's en Londres antes de salir a la venta el 22 de enero.

Bur-psr/pc

AFP