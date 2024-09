La confianza en las elecciones de eeuu peligra ante las mentiras y amenazas, según altos cargos

Por David Morgan

WASHINGTON, 11 sep (Reuters) - Altos cargos electorales de dos estados de EEUU advirtieron el miércoles a un panel del Congreso que la confianza en las elecciones se ha visto erosionada por los esfuerzos ideológicos para desacreditar el sistema que han generado incesantes amenazas contra los trabajadores electorales. "Se trata de un círculo vicioso que debe ser mitigado por el bien de nuestro país", dijo la secretaria de Estado de Nuevo México, la demócrata Maggie Toulouse Oliver, en un testimonio escrito ante la Comisión de Administración de la Cámara de Representantes, que supervisa las elecciones federales. Toulouse Oliver es una de los seis responsables electorales estatales que comparecerán el miércoles ante la comisión en una audiencia sobre la confianza pública en las elecciones del 5 de noviembre.

Toulouse Oliver advirtió que las elecciones en Estados Unidos se han visto influidas por "conspiraciones, desinformación y mentiras descaradas" que han dado lugar a amenazas, violencia y solicitudes frívolas de información pública. La secretaria de Estado demócrata de Michigan, Jocelyn Benson, dijo a los diputados en una declaración escrita que la difusión de información falsa está impulsando amenazas que han desatado "una omnipresente sensación de ansiedad" entre los administradores electorales. "La gente ha venido a mi casa o me ha amenazado a mí, a mi personal y a muchos de los cientos de secretarios y cargos electorales locales de nuestro estado", dijo Benson. "No podemos tener una democracia segura si no protegemos la seguridad de las personas que administran nuestras elecciones".

Ni Toulouse Oliver ni Benson identificaron a quienes, según dijeron, buscaban desacreditar las elecciones estadounidenses.

En las últimas semanas, el republicano Donald Trump ha intensificado sus falsas afirmaciones de que le robaron las elecciones de 2020 y sostiene sin pruebas que la contienda de este año podría verse influida por votos de personas que han cruzado ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.

Esta semana, los republicanos en el Congreso están tratando de obligar a los demócratas a aceptar la legislación solicitada por Trump que exigiría una prueba de ciudadanía a quienes se registren para votar en las elecciones federales.

Toulouse Oliver citó las afirmaciones sobre el voto de los no ciudadanos como un ejemplo de la desinformación que disminuye la confianza de los votantes.

"El voto de los no ciudadanos simplemente no ocurre de manera sistemática en Nuevo México o en la nación en general", dijo. El voto de los no ciudadanos es un delito grave y estudios independientes han demostrado que sólo ocurre en raras ocasiones.

El secretario de Estado de Ohio, el republicano Frank LaRose, dijo al panel que los votantes de su estado están preocupados por el voto de los no ciudadanos como resultado de los flujos récord de inmigrantes en el país bajo la presidencia de Joe Biden.

"Algunos no ciudadanos están efectivamente registrados para votar en este país", dijo LaRose, cuya oficina dijo el mes pasado que había identificado a casi 600 no ciudadanos que estaban registrados para votar.

Ohio tiene unos 8 millones de votantes registrados en total, según los registros del estado.

El secretario de Estado de Virginia Occidental, el republicano Mac Warner, criticó a Biden por utilizar una orden ejecutiva de 2023 para ordenar a las agencias federales que ayuden a la gente a registrarse para votar. La medida se ha convertido recientemente en blanco de demandas republicanas que afirman que podría abrir la puerta al voto de los no ciudadanos. Warner afirmó que la orden ejecutiva "resultaría en votos emitidos fuera de la ley" (Información de David Morgan; edición de Scott Malone y Jonathan Oatis; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters