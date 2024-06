La copa américa es la mejor preparación para el mundial, dice dt de méxico

21 jun (Reuters) - El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Jaime Lozano, aseguró el viernes que participar en la Copa América es la mejor preparación para el Mundial debido a que podrá enfrentar a selecciones que han sido campeonas del mundo.

México no disputará las eliminatorias de la Concacaf para la Copa del Mundo del 2026 debido a que será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

"Lo que se busca es enfrentarse a los mejores rivales en este proceso, y eso es lo que más me gusta. Prefiero esto porque aprendes mucho más y te mides contra lo mejor, ves dónde estás parado y qué es lo que tienes que mejorar", dijo Lozano en conferencia de prensa previa al debut de México en la Copa América.

"Yo prefiero llegar así a una Copa del Mundo a llegar con todos los partidos ganados y no haberme topado con estos rivales, que son a los que te topas en una Copa del Mundo", agregó.

México enfrentará el sábado a Jamaica en el Grupo B de la Copa América donde cuatro días después enfrentará a Venezuela y posteriormente a Ecuador el 30 de junio.

"Una Copa América está abajito de una Copa del Mundo por la clase de selecciones contra las que jugamos que han sido muchas veces campeonas del mundo. Ahora empieza lo importante, creo que estamos lo mejor de cada Confederación, no venimos a participar, queremos ganar con partidos claros", señaló el técnico de 45 años.

"No me cansa que me digan que sí sigo o no sigo en la selección, que me van a sacar si no gano. Sé que estoy en una silla que importa mucho en el país en el que vivimos, pero yo tengo que ocuparme de lo que depende de mí, trato de ayudar a mis jugadores a alcanzar los objetivos, y seguramente cuando haya buenos resultados inclinaremos más la balanza a nuestro favor", apuntó.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) ratificó en mayo a Lozano como director técnico de la selección hasta el Mundial del 2026 sin importar lo que pase en la Copa América. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco)

Reuters