La democracia motivó tanto a votantes de Harris como de Trump, pero por razones muy distintas

WASHINGTON (AP) — Mientras que la inflación y la inmigración surgieron como los temas dominantes en la contienda presidencial de este año, otro asunto estuvo prominente en la mente de los votantes de ambos candidatos principales: las implicaciones para la democracia.

Esta cifra es superior a la proporción de votantes que respondieron lo mismo sobre la inflación, la situación en la frontera entre Estados Unidos y México, la política sobre el aborto o la libertad de expresión, según AP VoteCast, una encuesta realizada a más de 120.000 votantes de todo el país.

Notablemente, los partidarios de la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y del republicano Donald Trump, presidente electo, vieron el tema desde diferentes perspectivas.

Alrededor de dos tercios de los votantes de Harris dijeron que el futuro de la democracia fue el factor más importante para sus votos. Ningún otro tema —precios altos, política de aborto, libertad de expresión o la posibilidad de que la primera mujer fuera elegida como presidenta— fue tan significativo para sus partidarios. Harris se inclinó especialmente hacia este mensaje hacia el final de su campaña: dijo que Trump era una amenaza para socavar los ideales fundacionales del país y lo llamó fascista.

El sentimiento fue secundado por antiguos miembros del primer gobierno de Trump que pusieron en guardia sobre su idoneidad para el cargo. Trump rechazó el traspaso pacífico de poderes mientras mentía sobre su derrota en las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Y el 6 de enero de 2021, Trump también dirigió a una multitud de sus partidarios al Capitolio después de decirles que “lucharan como el infierno”.

Audrey Wesley, de 90 años, de Minneapolis, mencionó los juicios de Trump y su desprecio por la ley como una de las razones por las que apoyó a Harris.

“Nuestro sistema está roto”, afirmó.

Wesley indicó que una de las cosas que más le preocupaba era el Proyecto 2025, un plan conservador detallado para el próximo gobierno republicano. Trump ha dicho que no había leído el informe, aunque muchos miembros de su primer gobierno participaron en su elaboración.

“Eso da mucho miedo en cuanto a lo que quiere hacer”, comentó Wesley.

La idea de que la democracia está bajo ataque también motivó a los votantes de Trump, pero de maneras marcadamente diferentes. Alrededor de un tercio de sus partidarios dijo que la democracia fue el factor más importante para su voto.

Un análisis más detallado de la encuesta encontró que 9 de cada 10 votantes de Harris que indicaron que la democracia fue el factor más importante en su voto estaban algo o muy preocupados de que elegir a Trump acercaría al país al autoritarismo. Alrededor de 8 de cada 10 votantes de Trump sentían que elegir a Harris acercaría al país al autoritarismo. Los “votantes por la democracia” que apoyaron a Harris y a Trump estaban igualmente preocupados de que las opiniones del candidato opuesto fueran demasiado extremas.

Los resultados siguen una pauta constante en encuestas recientes de AP VoteCast y The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Mientras que el futuro de la democracia ha sido una de las pocas preocupaciones comunes entre un electorado fracturado, la gente ha diferido sobre por qué están preocupados por ella y quién es responsable de la amenaza.

Debbie Dooley, de 66 años y cofundadora de la organización conservadora tea party, tuvo varios factores importantes en su decisión de voto, todos conduciendo a la preocupación sobre lo que sucedería al país bajo otro gobierno demócrata.

“Creo que fue Thomas Jefferson quien dijo que cuando la gente teme a su gobierno, hay tiranía”, afirmó. “Tuvimos tiranía bajo el aparato Biden-Harris”.

Dooley, una partidaria de Trump desde hace mucho tiempo, citó la “frontera abierta” de la nación y las preocupaciones de muchos conservadores sobre los crímenes causados por migrantes que habían eludido la ley. La residente de Cumming, Georgia, también estuvo de acuerdo con la afirmación de Trump de que el gobierno de Biden había desatado el Departamento de Justicia contra adversarios políticos.

“Eso es algo que hacen en Rusia. Eso es algo que harían en China, no en Estados Unidos, no aquí en el faro de la libertad para el mundo”, observó Dooley.

Los republicanos han realizado audiencias congresionales durante casi dos años pero han proporcionado poca sustancia a la afirmación de que Biden ha “convertido en arma” el departamento.

Como muchos otros conservadores, Dooley también sintió que las empresas de redes sociales habían silenciado sus voces, especialmente durante la pandemia de COVID-19.

“Gracias a Dios por Elon Musk”, sijo. “Twitter o X es un lugar totalmente diferente ahora que antes de que él tomara el control, así que tenemos derechos de la Primera Enmienda. Es libertad de expresión”.

La encuesta encontró que casi todos los “votantes por la democracia” que apoyaron a Trump dijeron que la libertad de expresión fue al menos un factor en su voto. Fue un tema menos prominente para los votantes de Trump que dijeron que la democracia fue un factor menor o no fue un factor en su elección.

Brendan Nyhan, politólogo en Dartmouth College, indicó que las opiniones opuestas sobre qué lado representaba una amenaza para la democracia son comprensibles porque ambas campañas habían hablado del otro en esos términos. Y debido a que la democracia es un asunto abstracto, lo que constituye una amenaza puede variar.

“Harris habló mucho sobre la democracia, y la coalición demócrata habló mucho sobre las amenazas a la democracia”, indicó. “Así que no es sorprendente que muchos demócratas percibieran correctamente a Trump como una amenaza y lo nombraran como uno de los problemas más importantes”.

El hecho de que los republicanos se hicieran eco de la afirmación contra Harris parecería inusual, pero una de las estrategias políticas de Trump es apropiarse de un ataque contra él y darle la vuelta contra su oponente. Nyhan señaló que Trump lo hizo con éxito con el argumento de la democracia.

La protección de la frontera, por ejemplo, podría significar una cosa para un partidario de Harris y algo completamente diferente para un votante de Trump que podría apoyar la idea de la teoría de la conspiración del gran reemplazo: la noción de que la influencia de los blancos está siendo disminuida a través de la inmigración ilegal.

En el discurso de aceptación de los resultados que pronunció en su alma mater, la Universidad Howard de Washington, Harris aludió a la importancia de aceptar los resultados electorales incluso en caso de derrota y de transferir pacíficamente el poder, algo que Trump ha condicionado a que considere justo el resultado de las elecciones.

“Ese principio, tanto como cualquier otro, distingue a la democracia de la monarquía o la tiranía”, afirmó Harris.

Leah Wright Rigueur, profesora de historia en el Instituto SNF Agora de la Universidad Johns Hopkins, dijo que los procesos de la democracia, tal como se expresaron a través del voto presidencial, ganaron, por ahora.

“La elección presidencial de 2024 fue fundamentalmente, hasta donde entiendo, un ejemplo de la democracia en acción. Trump ganó el Colegio Electoral. Trump ganó los votos populares”, observó.

La cuestión es si el país sería tan pacífico si el resultado fuera diferente y cómo cierra la nación esa fisura en el futuro cuando un “sector transversal muy elocuente” de la opinión pública estadounidense considera que la democracia sólo funciona "cuando gana mi bando, pero la tiranía cuando gana el tuyo".

___

El periodista de The Associated Press Michael Goldberg en Minneapolis contribuyó a este despacho.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP