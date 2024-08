La despedida olímpica de Fraser-Pryce

Toda una leyenda del atletismo, la velocista jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, afronta a sus 37 años sus quintos y últimos Juegos Olímpicos sin garantías sobre su estado actual de forma pero como firme candidata, como siempre, al podio en los 100 metros.

Fraser-Pryce, una atleta de longevidad admirable que cumplirá 38 a finales de año, anunció ya que París iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos.

Desde Pekín-2008, Fraser-Pryce ha subido siempre al podio en la distancia reina de los Juegos, los 100 metros, con dos oros (2008, 2012), luego un bronce (2016) y una plata (2021).

"Es una locura pensar que son mis quintos Juegos Olímpicos consecutivos. Me siento bendecida por haber podido disfrutar siempre de la experiencia, por darlo todo siempre en la línea de salida. Es lo que quiero hacer ahora una vez más", indicó la emblemática atleta a la web de los Juegos Olímpicos.

- "No al nivel de 2022" -

Con ocho medallas olímpicas en su palmarés (oro en el relevo 4x100 metros en 2021, plata en el relevo en 2012 y 2016, también plata en 200 m en 2012), solo le falta una medalla para que "Pocket Rocket" iguale a su compatriota Merlene Ottey (9) y se aproxime a la coleccionista de récords Allyson Felix (11).

Fraser-Pryce no podrá llegar a la cantidad de Felix ya que participará en dos pruebas, en 100 metros y el relevo 4x100 metros. Ni siquiera disputó los 200 metros en el Preolímpico de selección jamaicano de junio.

Un cierto misterio rodea el estado de forma real de Fraser-Pryce, que llega a la capital francesa apenas con el noveno mejor crono de 2024 en la línea recta.

La velocista diez veces campeona del mundo solo ha disputado seis competiciones en dos años y esta temporada apenas compitió dos veces, ambas en Kingston. Brilló en semifinales de las selecciones de su país (10.01) y fue tercera en la final (10.94), obteniendo el último billete clasificatorio para los 100 metros de París-2024, por detrás de Shericka Jackson y Tia Clayton.

El miércoles, Shericka Jackson anunció su renuncia a los 100 metros para concentrarse en los 200 metros, lo que parece reforzar las opciones de medalla de su veterana compatriota.

"Fraser-Pryce no está al nivel de 2022, un año en el que habría podido batir el record del mundo", estimó en declaraciones a la AFP el entrenador y estadístico francés Pierre-Jean Vazel.

- Felicidad en la Villa Olímpica -

"Mi preparación no se ha desarrollado como yo quería, pero he tenido un buen último mes de entrenamiento. Creo que la experiencia acumulada durante mi carrera me va a ayudar", declaró la madre de Zyon, nacido en 2017, al Jamaica Observer.

Con menos presión que en anteriores ediciones, la jamaicana de las mil pelucas de colores aprovechó el inicio de los Juegos Olímpicos para disfrutar de otras disciplinas. Estuvo por ejemplo en el Estadio de Francia, donde se disputará el atletismo, para vivir una jornada del rugby 7 femenino.

Eso hizo especial ilusión a la rugbier neozelandesa Michaela Blyde, que pudo conocer a su "ídolo" en la Villa Olímpica, como contó emocionada en las redes sociales.

Para Fraser-Pryce, el estreno en París-2024 es el viernes con las series de los 100 metros, antes de una eventual semifinal y final el sábado.

Con sus salidas supersónicas, los aficionados esperan verla en la gran final, intentando desafiar a la favorita, la estadounidense Sha'Carri Richardson, la actual campeona del mundo.

El trono de los 100 metros está vacante por la baja por lesión de la vigente doble campeona, la jamaicana Elaine Thompson-Herah.

rg/es/dr/avl

AFP