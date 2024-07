La deuda pública de la eurozona no reacciona ante el tiroteo a trump y se centra en el bce

LONDRES, 15 jul (Reuters) - Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro subían el lunes, mostrando poca reacción inicial al intento de asesinato del candidato presidencial estadounidense Donald Trump durante el fin de semana. El Banco Central Europeo se reúne esta semana, pero no se espera que modifique su política monetaria. El rendimiento del bono alemán a 10 años, la referencia para la zona euro en general, subía 2,5 puntos básicos, hasta el 2,495%. El rendimiento a dos años, más sensible a los cambios en las expectativas de la política del BCE, avanzaba 1 punto básico, hasta el 2,83%. "Con sólo cambios macroeconómicos marginales, no hay necesidad de que el BCE cambie su postura política el jueves. De hecho, parece como si la mayoría del BCE estuviera de acuerdo con las expectativas actuales del mercado de uno o dos recortes más de tipos este año", dijo Carsten Brzeski, estratega de tipos de ING. El mercado de derivados muestra actualmente que los operadores esperan al menos un recorte más de los tipos por parte del BCE, con la posibilidad de otro antes de fin de año. La rentabilidad italiana a 10 años se revalorizaba 2,5 puntos básicos, hasta el 3,82%, con lo que la prima sobre la rentabilidad del bund alemán se reducía 1,6 puntos básicos, hasta 129 puntos básicos. El rendimiento de los bonos franceses a 10 años se mantenía estable en el 3,161%, tras haber caído en seis de las últimas 10 sesiones, ya que el nerviosismo de los inversores por la situación política del país ha disminuido desde que las elecciones de la semana pasada desembocaran en una Asamblea Nacional indecisa. (Información de Amanda Cooper; editado por Bernadette Baum y Angus MacSwan; editado en español por Mireia Merino)

Reuters