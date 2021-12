La directora de "titane", julia ducournau, enarbola la bandera del cine de género y voces femeninas

Por Hanna Rantala

LONDRES, 20 dic (Reuters) - La directora y guionista Julia Ducournau dijo que la decisión de Francia de elegir su filme "Titane" como candidata oficial en la carrera por el Oscar al mejor largometraje internacional demuestra el cambio de actitud hacia las películas de género en su país.

El filme, que ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de este año, fue elegida por encima de éxitos de taquilla y otras películas aclamadas por la crítica para representar a Francia.

"Sinceramente, no me lo esperaba. No somos un país que valore mucho el cine de género", dijo Ducournau, de 38 años, a Reuters en una entrevista.

"Durante muchos años se ha despreciado por no ser lo suficientemente serio o valioso y parece que ahora se está tomando conciencia de que el cine de género habla mucho de la humanidad y de la individualidad de manera profunda".

"Titane", el segundo largometraje de Ducournau, es un filme de terror corporal que ha conmocionado al público con su violencia, una escena de acto sexual entre la protagonista y un coche Cadillac de época, y temas como la transgresión de género, el dolor y el amor.

"Cuando haces películas como las mías, siempre tienes ese miedo a que te malinterpreten (...) Me sorprendió muy gratamente la apertura de mentes y la disposición a vivir la experiencia de todo el público que conocí", dijo Ducournau.

El título hace referencia a una placa de titanio colocada en la cabeza de la heroína Alexia tras un accidente de automóvil en su infancia. La placa la atrae hacia los elementos metálicos y, tras el acto con el carro, Alexia queda embarazada.

La lista de candidatos a la categoría de mejor largometraje internacional para los premios de la Academia de 2022 se anunciará el próximo martes y los nominados definitivos se darán a conocer el 8 de febrero, antes de la ceremonia de los Óscar, que se celebrará a finales de marzo. (Reporte de Hanna Rantala; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)