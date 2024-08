La española Paula Badosa sigue con buenas sensaciones y se mete en octavos de final de Cincinnati

La tenista española Paula Badosa continuó con sus buenas sensaciones y se clasificó este jueves con autoridad para los octavos de final del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), torneo de categoría WTA 1000, mientras que en el Masters 1000 masculino, Pablo Carreño tampoco tuvo problemas para acceder a la misma ronda.

La catalana parece haber dejado atrás sus problemas físicos y está rayando a un buen nivel en la gira americana de pista dura que sirve de preparación para el Abierto de los Estados Unidos. Tras conquistar el título en Washington, perdió en segunda ronda de Toronto (Canadá) frente a la letona Jelena Ostapenko y ahora en Ohio ya ha superado sus dos primeros partidos.

Badosa, que ha vuelto a situarse en el 'Top 40' del ranking de la WTA tras haber salido de entre las cien mejores del mundo, no dio demasiadas opciones a la rusa Anna Kalinskaya, cabeza de serie número 13 en Cincinnati y que no pudo hacer demasiado ante la española, que se impuso en dos sets por 6-3, 6-2 en poco más de una hora.

Las dos tenistas empezaron firmes con sus servicios hasta el ecuador del primer parcial. En el sexto juego, Badosa logró romper para coger una ventaja que perdió rápidamente porque su rival le devolvió la rotura a renglón seguido. Sin embargo, la española quebró de nuevo y esta vez no lo desaprovechó para cerrar el set.

El segundo no estuvo tan igualado salvo al inicio. Kalinskaya tuvo una bola de 'break' con 2-1 arriba, no la aprovechó y ya no volvió a ganar ningún juego más en todo el choque. Ahora, en busca de los cuartos de final, Badosa se medirá a la ganadora del duelo entre la estadounidense Coco Gauff y la kazaja Yulia Puntintseva.

Por su parte, en el cuadro femenino no tuvo tanta suerte su compatriota Jessica Bouzas, que no pudo sorprender a la ucraniana Elina Svitolina, que la derrotó en dos mangas por 6-4, 6-1. La gallega fue capaz de reponerse a un mal inicio y tener saque para igualar a cinco, pero perdió su servicio por tercera vez y en el segundo set fue desarbolada.

En cambio, en el Masters 1000 también hubo buenas noticias con la clasificación para los octavos de final del asturiano Pablo Carreño, que ahora se enfrentará al alemán Alexander Zverev, tercer cabeza de serie. El español, que en la primera ronda pudo con el estadounidense Sebastian Korda, no tuvo excesivos problemas para deshacerse del australiano Max Purcell por un doble 6-3.

Europa Press