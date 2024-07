La esperanza de los familiares de rehenes en Israel ante la reanudación de las negociaciones

Tras nueve meses de espera y de desilusiones, los familiares de los rehenes israelíes retenidos en Gaza se muestran prudentes ante el anuncio de nuevas negociaciones con el movimiento islamista palestino Hamás, que podrían liberar a sus seres queridos.

Israel y Hamás dieron a entender que se reanudaron las negociaciones indirectas para una tregua, pese a los múltiples desacuerdos que persisten entre ambos bandos.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo", declaró esta semana el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, a los familiares de rehenes.

"Tengo mucha esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo", contó Shay Dickmann, una estudiante de medicina de 29 años, a AFP.

Su prima, Carmel Gat, es una de los 251 rehenes capturados por Hamás durante su ataque en el sur de Israel el 7 de octubre, que desencadenó la guerra.

Dickmann se esfuerza por ser optimista, pese a que sus esperanzas ya se han visto truncadas.

En noviembre, preparó una cena en honor a su prima, que iba a ser liberada en el octavo día de una tregua de una semana.

El cese el fuego, que se saldó con la liberación de 105 rehenes a cambio de 240 prisioneros palestinos, terminó el día siete.

"Nuestro gobierno debe darse cuenta de que traer a los rehenes a casa ahora es lo más importante", insistió Dickmann.

De las 251 personas capturadas el 7 de octubre, 116 siguen retenidas en el estrecho territorio palestino, de las cuales 42 habrían muerto, según el ejército israelí.

- Prioridades -

El portavoz del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu informó el viernes que Israel mandará una delegación para proseguir las negociaciones en Catar la próxima semana.

David Barnea, el jefe del Mosad --los servicios de inteligencia israelíes -- mantuvo el viernes una primera ronda de conversaciones en Doha.

El conflicto estalló después del ataque del 7 de octubre en Israel, cuando comandos islamistas mataron a 1.195 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales israelíes.

En respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ya ha dejado 38.098 muertos, también civiles en su mayor parte, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás en Gaza.

Netanyahu, que prometió "aniquilar" Hamás, asegura que la liberación de los rehenes es parte de sus prioridades. Pero al mismo tiempo, rechaza un acuerdo que según él, permitiría al grupo islamista sobrevivir.

Algunas familias de rehenes perdieron la paciencia y se dicen cansados de tener que repetir que las vidas de sus seres queridos cuentan más que una victoria militar.

"Necesitamos un cese el fuego ahora y un acuerdo con Hamás después", sostuvo Elon Dalal, cuyo hijo, Guy Gilboa Dalal, fue capturado en el festival de música Nova.

- "No está" -

Tras nueve meses de guerra, los incesantes bombardeos israelíes han sido incapaces de erradicar a Hamás en Gaza.

"Cuanto más continúe la guerra con la misma intensidad, más probable será que los rehenes israelíes sean asesinados", indicó Andreas Krieg, especialista de Oriente Medio en el King's College de Londres.

El movimiento islamista, que gobierna Gaza desde 2007, asegura que varios rehenes murieron en los bombardeos israelíes.

Las familias de los rehenes mantienen la presión sobre las autoridades con manifestaciones cada semana y carteles con la imagen de sus familiares pegados en todos lados.

Pero Netanyahu se ve limitado por sus aliados de extrema derecha, que amenazaron con abandonar la coalición gubernamental si se detiene la guerra.

"Están en contra de un acuerdo, dicen que nuestros hijos son el precio de la guerra", denunció Elon Dalal, cuyo hijo cumplió 23 años en cautiverio el mes pasado.

"Lo único que quiero es que mi hijo regrese, pero no está, así que puede ser que el gobierno no hizo lo suficiente o no hizo lo que debía hacer", contó este padre de familia, que dejó su empleo de programador informático para centrarse en la liberación de Guy.

