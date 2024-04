La familia Cessna Caravan de Textron Aviation supera los 25 millones de horas de vuelo

LAKELAND, Florida--(BUSINESS WIRE)--abr. 10, 2024--

Textron Aviation acaba de anunciar que la legendaria familia de aviones turbohélice Cessna Caravan ha superado los 25 millones de horas de vuelo, lo que refuerza al Caravan como el monomotor turbohélice utilitario más producido de todos los tiempos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240410879399/es/

Cessna Caravan (Photo: Business Wire)

El Cessna Caravan y el Cessna Grand Caravan EX están diseñados y fabricados por Textron Aviation Inc. una compañía de Textron Inc. (NYSE:TXT).

"La versatilidad y confiabilidad del Cessna Caravan han consolidado su posición como avión líder en la categoría de turbohélices utilitarios, ya que el programa ha superado el notable logro de 25 millones de horas de vuelo", declaró Lannie O'Bannion, vicepresidente sénior de Ventas Globales y Operaciones de Vuelo. "Este logro es un testimonio de la firme confianza que nuestros clientes tienen en el Caravan para cumplir sus misiones, ofrecer soluciones y mejorar vidas en todo el mundo".

Concebido como un avión utilitario robusto con bajo costo de explotación, el Cessna Caravan se diseñó para usarse en zonas remotas con cambios meteorológicos extremos, terreno montañoso y condiciones de aterrizaje difíciles. La versatilidad de la aeronave se hizo famosa en todos los rincones del mundo, y los Caravan siguen siendo ampliamente utilizados en los mercados mundiales por una gran variedad de clientes, incluidos organismos gubernamentales, fuerzas del orden y militares, operadores de ambulancias aéreas, transportistas de carga, empresas y organizaciones humanitarias.

Textron Aviation se ha comprometido a seguir invirtiendo y desarrollando la familia de turbohélices Cessna Caravan. El objetivo sigue siendo mejorar las capacidades de la familia Caravan, garantizando que continúe satisfaciendo las necesidades cambiantes de pilotos, pasajeros y entusiastas de la aviación de todo el mundo. La cabina de la aeronave incorpora la nueva generación de cabinas de vuelo integradas G1000 NXi de Garmin para ofrecer a los clientes acceso a la última tecnología y conectividad.

Acerca de la familia Cessna Caravan

La familia Cessna Caravan está homologada en 100 países, ha acumulado más de 25 millones de horas de vuelo y se han entregado más de 3000 aviones desde su introducción. Las aeronaves Caravan cumplen funciones para múltiples misiones, que van desde la formación de vuelo hasta el ocio, pasando por las líneas aéreas de cercanías, el transporte VIP, los transportistas de carga y las misiones humanitarias. El Cessna Grand Caravan EX ha sido diseñado para misiones exigentes, cargas útiles elevadas y pistas cortas y accidentadas. Los clientes pueden elegir entre cuatro modelos de la aeronave Cessna Caravan según los requisitos de su misión: el Caravan 208, el Grand Caravan EX 208B, el Caravan Amphibian y el Grand Caravan EX Amphibian. La familia de aeronaves está propulsada por la familia de motores PT6A.

Acerca de Textron Aviation

Inspiramos la experiencia del vuelo. Durante más de 95 años, Textron Aviation Inc, una compañía de Textron Inc, ha potenciado nuestro talento colectivo a través de las marcas Beechcraft, Cessna y Hawker para diseñar y ofrecer la mejor experiencia de aviación a nuestros clientes. Con una gama que incluye desde reactores de negocios, turbohélices y pistones de alto rendimiento hasta productos para misiones especiales, entrenadores militares y defensa, Textron Aviation cuenta con la cartera de productos de aviación más versátil y completa del mundo y con una plantilla que ha producido más de la mitad de todos los aviones de aviación general del mundo. Clientes de más de 170 países confían en nuestro legendario rendimiento, confiabilidad y versatilidad, junto con nuestra red global de servicio al cliente de confianza, para un vuelo asequible y flexible.

Para más información, visite www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que saca provecho de su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems y TRU Simulation. Para más información, visite: www.textron.com

Algunas de las afirmaciones contenidas en este comunicado de prensa pueden proyectar ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otras cuestiones no históricas; estas afirmaciones de carácter prospectivo son válidas únicamente en la fecha en que se realizan. No asumimos ninguna obligación de actualizarlas. Todas las afirmaciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y demás factores que pueden hacer que nuestros resultados reales difieran de forma sustancial de los expresados o implícitos en las declaraciones de carácter prospectivo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240410879399/es/

CONTACT: Contacto de prensa:

Lauren Loughran

+1.316.213.1325

Lloughran@txtav.com

txtav.com

Keyword: africa latin america united states north america florida

Industry keyword: air engineering transport aerospace hispanic manufacturing transportation consumer travel

SOURCE: Textron Aviation

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 04/10/2024 05:36 pm/disc: 04/10/2024 05:36 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240410879399/es