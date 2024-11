La familia más rica de Francia busca ayuda de Klopp para transformar a París FC en un gigante

ORLY, Francia (AP) — La familia Arnault, propietaria del imperio de lujo LVMH, planea aprovechar la experiencia de Jürgen Klopp como parte de un ambicioso proyecto para transformar al Paris FC en una potencia en el fútbol francés.

La adquisición del club de segunda división por parte de la familia incluye la incorporación del gigante de bebidas energéticas Red Bull como accionista minoritario. Klopp, exentrenador de Liverpool, se unirá a Red Bull como jefe de fútbol global en enero.

“He hablado varias veces con Klopp, y está muy, muy entusiasmado de trabajar con nosotros”, dijo Antoine Arnault, hijo del multimillonario Bernard Arnault.

Arnault habló el miércoles en una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del equipo en Orly, ubicado a 22 kilómetros (14 millas) al sur de París.

“No venimos solos”, dijo Arnault. “Red Bull está a nuestro lado porque sabemos en qué somos buenos y en qué no. Tenemos habilidades de gestión, pero ninguna en operaciones de fútbol”.

Arnault destacó planes para aprovechar los métodos de Red Bull para aprovechar el rico talento futbolístico de la región de París.

“París probablemente tiene el mejor pozo de talento del mundo, solo con Sao Paulo como rival”, dijo. “Las revolucionarias herramientas de datos de Red Bull ayudarán enormemente a nuestros esfuerzos de búsqueda de talentos”.

Arnault también esbozó planes para la participación mayoritaria de la familia.

“Este es un proyecto familiar que comenzamos con mis hermanos y hermana”, dijo Arnault a los periodistas. “Pensamos que era una buena idea aventurarnos en algo más emocionante que nuestras actividades habituales. El fútbol ha sido mi pasión desde que tenía 10 años”.

La empresa holding de la familia, Agache, adquirirá un 52% de participación en el club, mientras que Red Bull tendrá el 11%. Arnault representará a Agache en la junta de Paris FC.

El actual presidente y propietario del club, Pierre Ferracci, retendrá el 30% por ahora. Dijo que la adquisición ha sido aprobada por la liga francesa, y se espera que el trato se complete el 29 de noviembre.

Para 2027, se espera que la familia Arnault posea alrededor del 80% de las acciones, con Red Bull aumentando su participación al 15%.

La adquisición posiciona al Paris FC como un posible rival del Paris Saint-Germain, el gigante respaldado por Qatar. Sin embargo, Arnault minimizó cualquier rivalidad.

“El PSG es un club que he amado desde que tenía 12 años”, dijo. “Nunca me escucharán decir algo negativo sobre él. No descarto apoyar a dos clubes en la capital”.

Arnault describió el proyecto como un esfuerzo a largo plazo para elevar los equipos masculino y femenino de Paris FC al éxito de primera categoría.

Ferracci, quien ha liderado a Paris FC desde 2012, enfatizó la importancia del crecimiento sostenible para el club.

“Hay un problema de soberanía en el fútbol”, dijo Ferracci, refiriéndose al dominio de la propiedad extranjera en los clubes franceses. “Si Paris FC puede destacarse con inversión francesa, sería algo muy bueno”.

Creado en 1969, el equipo masculino de Paris FC aún no ha logrado ningún éxito significativo. Este año, lidera la clasificación de la Ligue 2 con más de la mitad de la temporada restante, y su equipo femenino compite en la liga de primera categoría de Francia y en la Liga de Campeones femenina.

“No estamos haciendo esto para ganar dinero”, dijo Arnault. “Queremos proporcionar experiencias emocionales para los aficionados. Los Juegos Olímpicos y su impacto positivo fue algo que nos inspiró profundamente. Aunque no estamos acostumbrados a malgastar dinero, trabajaremos hacia el equilibrio financiero”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP