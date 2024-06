La fia dice que habrá que perfeccionar las reglas de la fórmula 1 para 2026

MONTREAL, 8 jun (Reuters) - El organismo rector de la Fórmula 1 reconoció el sábado su preocupación por el reglamento técnico propuesto para 2026, pero aseguró a equipos y pilotos que se están preparando nuevas mejoras.

La FIA publicó un resumen de las nuevas normas en el Gran Premio de Canadá y dijo que la nueva generación de coches sería más ligera, con mejor eficiencia. La respuesta de pilotos y jefes ha sido variada, y hay preocupación de que los nuevos monoplazas no sean lo suficientemente rápidos en las curvas, pero sí en las rectas.

"He hablado con algunos pilotos que lo han conducido en el simulador, yo no, pero me han dicho que es bastante lento. Así que veremos si realmente es la dirección correcta o no", dijo Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Mercedes.

El director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, dijo que la aprobación por parte del Consejo Mundial a finales de mes era un primer paso. "Aún no tenemos el reglamento definitivo (...) Tenemos que perfeccionar algunas cosas y discutirlas con los equipos".

"Somos plenamente conscientes de algunas preocupaciones -el nivel de carga aerodinámica de los coches o la velocidad en línea recta-", sostuvo Tombazis, que destacó que espera que se haya realizado una "cantidad razonable" de trabajo adicional para principios de 2025, cuando los equipos pueden empezar el desarrollo aerodinámico.

El director técnico de la FIA, Jan Monchaux, también abordó las preocupaciones sobre la velocidad en línea recta.

"Nos aseguraremos de que las velocidades punta no alcancen niveles que supongan un problema de seguridad", dijo. "Y tenemos medios para hacerlo". (Reporte de Alan Baldwin en Londres. Editado en español por Javier Leira)

Reuters