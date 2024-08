La influencer Masai Russell va por el título olímpico de Camacho-Quinn

SAINT-DENIS, Francia (AP) — Después de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París, la corredora de 100 metros con vallas Masai Russell se regaló un Mercedes negro nuevo.

Imagine la recompensa si esta estrella estadounidense se lleva el oro a casa. Imagine también su contenido en las redes sociales. Cuando no está saltando vallas, Russell es una influencer de clase mundial con alrededor de un millón de seguidores en todas sus plataformas. Publica videos sobre vallas, cabello, salud, entrenamiento y baile. Algunas de sus publicaciones pueden obtener hasta 60.000 “me gusta” de sus seguidores.

“Mi novio dice: ‘Eso podría llenar un estadio entero’”, reveló Russell, quien este miércoles competirá en la primera ronda de su prueba y en la final el sábado. “Cuando lo dices de esa manera, da un poco de miedo”.

La joven, de 24 años, de Maryland, estaba lista para ir a Tennessee, pero decidió seguir a un entrenador a la Universidad de Kentucky. Esto debido a que los Wildcats son casi sinónimo de vallas, tan es así que de ahí surgieron atletas como Sydney McLaughlin-Levrone; la actual campeona olímpica, la puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn, y la medallista de plata Kendra Harrison.

Russell tiene el mejor tiempo (12.25 segundos) del mundo esta temporada, no obstante deberá competir contra grandes figuras como la citada Camacho-Quinn y a la jamaiquina Danielle Williams, quien se consagró en el Mundial de Budapest, el verano pasado.

“Supongo que realmente no pienso en (tener el mejor tiempo) porque sé que todavía hay más por hacer”, dijo Russell. “Siento que una vez que empiezas a pensar que tienes que hacer algo más de lo que ya has hecho, es cuando pueden (suceder) cosas malas... Si estoy destinada a ganar el oro, va a suceder”.

Russell solía correr los 400 metros con vallas, como McLaughlin-Levrone, pero en la universidad eligió cambiarse para siempre a los 100.

“Los 400 metros con vallas no son una broma. No es una broma entrenar para ellos, no es una broma competir en ellos”, dijo Russell. “Me alegro de que los 100 metros con vallas me hayan elegido. Definitivamente he desarrollado un amor por los 100 metros con vallas”.

