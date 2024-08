La inigualable carrington consigue más oro para nueva zelanda en kayak

Por Philip O'Connor

PARÍS, 10 ago (Reuters) - La neozelandesa Lisa Carrington completó un barrido de medallas de oro en sus pruebas olímpicas al ganar el título de kayak individual femenino de 500 metros en su tercera y última competencia, celebrada el sábado en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne. La húngara Tamara Csipes fue segunda y se colgó la medalla de plata, mientras que la danesa Emma Aastrand Jorgensen se hizo con el bronce. Carrington se hizo con la victoria tras otra manifestación de su fuerte remada y su obstinado deseo de victoria. En la carrera de 1.000 metros en kayak individual masculino, Josef Dostal, de la República Checa, logró una increíble victoria, resistiendo el fuerte desafío final de Adam Varga, que se quedó con la plata, y Balint Kopasz, que tuvo que conformarse con el bronce en París. En la última prueba de la regata olímpica, la canadiense Katie Vincent se impuso en la prueba individual femenina de 200 metros en canoa por una centésima de segundo a la estadounidense Nevin Harrison, mientras que la cubana Yarisleidis Cirilo se hizo con el bronce.

Tras una fuerte salida, la escasa ventaja de Harrison se evaporó en los últimos 50 metros, lo que permitió a Vincent arrebatarle la victoria tras un final de foto finish. Carrington, a menudo llamada en su país "la mejor de todos los tiempos en remo", cerró su participación olímpica con la victoria en la prueba en solitario, con un récord olímpico de 1:47,36, que se sumó a los oros conseguidos en las pruebas de kayak cuádruple y doble. La húngara Csipes sometió a la neozelandesa a una enorme presión y llegó a ponerse en cabeza por unos instantes, pero Carrington remontó y se impuso por poco más de un segundo, mientras que Jorgensen superaba a la neozelandesa Aimee Fisher y se colgaba la medalla de bronce.

El oro del sábado fue el octavo triunfo de Carrington en unos Juegos lo que la convierte por mucho en la neozelandesa con más éxitos olímpicos. "Los Juegos Olímpicos me han dado mucho más que medallas, no creo que se pueda calcular lo mucho que he aprendido y crecido en los últimos cinco años", declaró una eufórica Carrington.

"Creo que se trataba simplemente de ceñirme a mi plan, y es realmente difícil hacerlo cuando estás ahí fuera y las chicas son tan fuertes, así que tuve que ser superdisciplinada y confiar en mi forma física en la parte final de la carrera". (Reportaje de Philip O'Connor; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters