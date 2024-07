La innovación global estará en el centro de la escena en el primer evento World Technology Games en 2026, una cumbre que combina competición, festival y liderazgo para celebrar el ingenio humano

PARÍS, Francia--(BUSINESS WIRE)--jul. 25, 2024--

El evento World Technology Games(WTG), una revolucionaria competición de innovación, tecnología y ciencia, anunció su debut para el tercer trimestre de 2026. El encuentro anual de cinco días incluirá competiciones, un festival y una cumbre de líderes. Los juegos celebrarán y pondrán de relieve avances en ciencias biológicas, terrestres, de datos e industriales a través de temáticas comunes como sostenibilidad e IA.

World Technology Games CEO Alexander Brown and Gabriela Ramos, Assistant Director-General for the Social and Human Sciences of UNESCO at The UNESCO “Change the Game” Ministerial Sport Conference in Paris on July 23, 2024. (Photo: Business Wire)

“Diseñamos World Technology Games para inspirar a personas de todo el mundo con el objetivo de que puedan crear soluciones tecnológicas para los desafíos más formidables de la actualidad”, señaló Alexander Brown, director ejecutivo de World Technology Games. “Este evento internacional, el primero de su tipo, convocará a mentes brillantes de distintos ámbitos para competir, colaborar y catalizar el cambio a escala global”.

El señor Brown presentó World Technology Games (WTG) en la Conferencia global sobre el deporte "Cambiar las Reglas del juego” de la UNESCO, en el contexto de los Juegos Olímpicos 2024 que se llevan a cabo en Francia. WTG destacó su compromiso con el apoyo a objetivos de desarrollo sostenible clave de la ONU y con la visión de UNESCO de generar colaboraciones multilaterales en educación, ciencia, cultura, comunicación e información.

WTG rendirán homenaje a la ambición, el espíritu competitivo y el ingenio que son el combustible de las contribuciones tecnológicas más importantes de la actualidad. Una cohorte internacional de científicos, ingenieros e innovadores se unirán para dos categorías clave de competiciones de vanguardia, cuyo objetivo es entretener y empoderar a las personas a través de tecnología, pasión y determinación. Las competiciones “Spotlights” se organizan en alianza con ligas establecidas, incluido el apoyo de Indy Autonomous Challenge y Global Esports Federation. Como aspecto exclusivo de WTG, las competiciones “Originals” se caracterizan por su rigor científico, aplicación en el mundo real y agudeza tecnológica, incluida la creatividad culinaria, el diseño de moda sostenible, la robótica y muchas otras disciplinas.

Por medio del evento en vivo y de contenidos digitales, WTG apunta a un público global compuesto por más de 1600 millones de personas que consideran a la tecnología un componente esencial de sus vidas diarias. Con especial hincapié en la generación T (las casi 700 millones de personas en todo el mundo que están en una posición ideal para diseñar el futuro de la tecnología), WTG se amplificará mediante un enfoque multicanal y se distribuirá en redes sociales, canales digitales, podcasts, plataformas de streaming y transmisiones lineales.

Alexander Brown es el líder de WTG. El señor Brown posee antecedentes demostrados de creación y desarrollo de empresas a escala global, incluido su trabajo como director gerente de ESPN Asia y ESPN Star Sports, además de posiciones de liderazgo en NBA, Univision y One World Sports. Brown también se desempeñó como presidente y director ejecutivo de CNBC Asia. Paul J. Foster, el presidente de la junta directiva de WTG, es director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Global Esports Federation, y se dedica a integrar tecnologías innovadoras con impacto social. Aporta más de 20 años de experiencia en el Movimiento Olímpico, un largo mandato en el Comité Olímpico Internacional y su trabajo como consultor estratégico global. WTG posee el apoyo de un Consejo Asesor Internacional de expertos multidisciplinarios de más de 20 países que han liderado el crecimiento de organizaciones y empresas globales en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la diplomacia, el entretenimiento y las finanzas.

En el marco de WTG también se llevará a cabo un festival inmersivo y una cumbre de líderes de opinión. World Technology Festival celebrará la intersección de tecnología, arte y cultura a través de exhibiciones, presentaciones de productos y talleres. World Technology Summit convocará a expertos de la industria con discursos principales y paneles de expertos para explorar tendencias futuras y el potencial transformador de la tecnología.

La selección de la ciudad anfitriona de la inauguración ya ha comenzado, y se espera que ciudades de todo el mundo comuniquen su interés hasta septiembre de 2024. Para obtener más información sobre World Technology Games, visite https://worldtechnology.games/.

Acerca de World Technology Games:

World Technology Games (WTG) es la primera competencia global de su clase que celebra el ingenio humano en ciencias biológicas, terrestres, de datos e industriales. Con su debut programado para 2026, el evento anual de cinco días convocará a científicos, ingenieros e innovadores de todo el mundo para una serie de competencias de vanguardia, un festival y una cumbre de líderes que abordará los desafíos más grandes de la humanidad a través de tecnología, pasión y determinación. Con la conducción de un exitoso equipo de líderes compuesto por expertos multidisciplinarios globales, WTG empoderará y será una fuente de entretenimiento para una audiencia global al homenajear a las mentes brillantes, aunque poco reconocidas, que están detrás de los más grandes avances de la actualidad.

