La justicia alemana ratifica la condena por asesinato a una trabajadora de 99 años de un campo nazi 

BERLÍN, 20 ago (Reuters) - El Tribunal Federal alemán confirmó la condena de una mujer de 99 años por complicidad en asesinato por su papel como mecanógrafa en un campo de concentración nazi en los dos últimos años de la Segunda Guerra Mundial.

En 2022, Irmgard Furchner fue condenada a dos años de prisión en suspenso por complicidad en el asesinato de 10.505 personas durante su etapa como secretaria de 18 y 19 años en el campo de concentración de Stutthof. El Tribunal Federal rechazó el argumento de su abogado de que su participación no iba más allá de la realización de actividades "cotidianas" como mecanógrafa. Su sentencia, que confirma la decisión del tribunal inferior, es firme y no puede ser recurrida. "El principio de que las actividades profesionales típicas y neutrales de 'naturaleza cotidiana' no son delictivas no se aplica en este caso, ya que la acusada sabía lo que hacían los autores principales y les apoyó en ello", escribieron los jueces del tribunal de Leipzig. Unas 65.000 personas murieron de inanición y enfermedad o en la cámara de gas del campo de Stutthof, cerca de Gdansk, en aquel entonces todavía ciudad alemana de Danzig. Entre ellos había prisioneros de guerra y judíos atrapados en la campaña de exterminio de los nazis.

Muchos fueron transportados desde allí para ser gaseados en Auschwitz. La incomparecencia de Furchner al inicio de su juicio en 2021 la convirtió, a sus 96 años, en una de las fugitivas más longevas del mundo, lo que llevó a los jueces a dictar una orden de detención contra ella.

Es la última de una serie de nonagenarios acusados de crímenes del Holocausto, en lo que se considera una carrera de los fiscales para aprovechar la última oportunidad de hacer justicia a las víctimas de algunos de los peores asesinatos en masa de la historia. (Reporte de Thomas Escritt; edición de Giles Elgood; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters