La keniana Kipyegon, reina absoluta de los 1.500 con su tercer oro olímpico

La keniana Faith Kipyegon confirmó su dominio absoluto de los 1.500 metros femeninos al adjudicarse este sábado en París su tercer oro consecutivo en unos Juegos, con un tiempo de 3:51.29, récord olímpico.

Kipyegon, tricampeona mundial de la distancia y plusmarquista, se mantuvo buena parte de la carrera a la zaga de la etíope Gudaf Tsegay, y esperó a 300 metros de la llegada para atacar y ponerse en cabeza.

La plata fue para la australiana Jessica Hull, con un tiempo de 3:52.56, y el bronce para la británica Georgia Bell, con 3:52.61.

"Logré hacer historia", dijo la vencedora, exultante. "Quería de verdad defender mi título", conquistado en Rio-2016 y renovado en Tokio-2020, "y tenía ese sueño. Es increíble para mí. Lo he hecho. ¡Estoy tan feliz!".

El oro de este sábado es la segunda medalla para Kipyegon en París-2024, después de lograr el lunes la plata en los 5.000 metros, donde se impuso su compatriota Beatrice Chebet.

Aquella plata vino acompañada de psicodrama, y es que tras cruzar meta en segunda posición y celebrarlo en la pista, la organización la descalificó por obstrucción a sus rivales.

Kipyegon recurrió con éxito y fue finalmente medallista de plata, pero el mal trago le hizo un efecto duradero.

"Me comió mucha energía. No dormí hasta ayer, estaba preguntándome qué ocurría. Pero ahí que salí, fui yo misma, corrí, y he ganado la medalla de oro. Estoy muy agradecida", apuntó la atleta keniana.

A sus 30 años, la tricampeona del mundo de la distancia (2017, 2022 y 2023) era la gran favorita, después de batir hace un mes en París, en la Liga de Diamante, su propio récord del mundo de la distancia, con un crono de 3:49.04.

Con el tiempo de este sábado, Kipyegon mejoró también su récord olímpico, que se remontaba a Tokio-2020 (3:53.11).

La etíope Tsegay, que aparecía como una de las favoritas y fue plata en el Mundial de Eugene-2022, se derrumbó en la última vuelta y quedó 12ª y última.

Un resultado de nuevo decepcionante, tras concluir novena en el 5.000, y sexta en los 10.000.

La española Águeda Marques, que debutaba en unos Juegos Olímpicos a sus 25 años, concluyó por su lado 11ª con su mejor marca personal, 4:00.31.

Avl/mcd

AFP