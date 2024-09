La larga brecha en la producción azucarera de brasil fulmina las apuestas bajistas de los fondos

Por Marcelo Teixeira

NUEVA YORK, 25 sep (Reuters) - La expectativa de que Brasil, principal productor de azúcar, entre en uno de los periodos entre cosechas más largos de las últimas décadas, debido a una sequía histórica y a los incendios generalizados de tierras de cultivo, ha roto la estrategia de meses de los operadores de vender en corto en el mercado del azúcar de Nueva York.

Los fondos se movieron con fuerza para cubrir su gran posición corta en el ICE la semana pasada, impulsando un aumento de casi el 20% en el precio de los futuros del azúcar en bruto, la mayor subida semanal en 16 años. El movimiento continuó esta semana, según los analistas, que esperan que la posición de los fondos haya pasado a ser larga neta. La brusca oscilación de los precios de los futuros podría traducirse en una subida de los precios para los usuarios de azúcar de todo el mundo de cara a la temporada navideña, en un momento en que los dirigentes económicos siguen luchando por controlar el coste de la vida. Brasil es, con diferencia, el mayor proveedor de azúcar del mundo, con el 70% del comercio de exportación, una cuota de mercado que saltó debido a la ausencia de India, que ha prohibido las exportaciones de azúcar para asegurar el suministro local e impulsar la producción de etanol.

La sequía récord de este año en Brasil ha llevado a las azucareras a acelerar la cosecha y retrasará el desarrollo de los cultivos para la nueva temporada de 2025. Se espera que las azucareras terminen pronto la producción, a finales de octubre, y no la reanuden hasta mediados de abril, o incluso mayo.

"Vamos a tener seis meses sin producción de azúcar", dijo Arnaldo Correa, socio de Archer Consulting, que asesora a los ingenios en la gestión de riesgos. "Brasil puso 37 millones de toneladas de azúcar en el mercado mundial en los últimos 12 meses, por eso el mercado estaba tranquilo y los fondos, en corto", dijo, añadiendo que la situación cambió. Los consultores de azúcar CovrigAnalytics estiman que la región centro-sur de Brasil tendrá sólo 790.000 toneladas de azúcar en existencias al final del primer trimestre. "Es un nivel muy bajo, el mundo necesitaría otro origen", dijo el jefe de la consultora, Claudiu Covrig.

La cosecha de 2025 es una incógnita en este momento, dijo un ejecutivo de uno de los mayores grupos azucareros del país, que pidió no ser nombrado por no estar autorizado a hablar públicamente del tema. En las zonas donde los incendios hicieron estragos, dijo, las plantas de caña de azúcar podrían volver a brotar, pero los cultivos tendrán fallas en algunos puntos. "Comprobaremos la situación cuando tengamos unos 100 milímetros de lluvia. Hasta ahora, no hemos tenido ninguna". Según un informe de McDougall Global View, analistas del mercado de materias primas, los fondos tienen ahora una posición larga neta de unos 60.000 contratos en Nueva York. El informe más reciente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EEUU (CFTC, por sus siglas en inglés) del viernes decía que los fondos habían reducido su posición corta en más de 14.000 contratos hasta una posición todavía corta neta de 4.250 lotes. (Reporte de Marcelo Teixeira; edición de Daniel Wallis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters