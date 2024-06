La lista de los 176 ciclistas participantes en el Tour de Francia

La lista de los 176 ciclistas que el sábado tomarán en Florencia (Italia) la salida de la 111ª edición del Tour de Francia:

Visma-Lease a bike (NED): Tiesj Benoot (BEL), Matteo Jorgenson (USA), Wilco Kelderman (NED), Bart Lemmen (NED), Christophe Laporte (FRA), Jan Tratnik (SLO), Wout Van Aert (BEL), Jonas Vingegaard (DEN)

UAE Team Emirates (EAU): Joao Almeida (POR), Juan Ayuso (ESP), Tadej Pogacar (SLO), Nils Politt (GER), Pavel Sivakov (FRA), Marc Soler (ESP), Tim Wellens (BEL), Adam Yates (GBR)

Alpecin (BEL): Jasper Philipsen (BEL), Silvan Dillier (SUI), Robbe Ghys (BEL), Soren Kragh-Andersen (DEN), Axel Laurance (FRA), Jonas Rickaert (BEL), Mathieu Van der Poel (NED), Gianni Vermeersch (BEL)

Jayco-AlUla (AUS): Luke Durbridge (AUS), Dylan Groenewegen (NED), Chris Harper (AUS), Christopher Juul-Jensen (DEN), Michael Matthew (AUS), Luka Mezgec (SLO), Elmar Reinders (NED), Simon Yates (GBR)

Israel - Premier Tech (ISR): Derek Gee (CAN), Guillaume Boivin (CAN), Jake Stewart (GBR), Jakob Fugslang (DEN), Stephen Williams (GBR), Pascal Ackermann (GER), Hugo Houle (CAN), Krists Neilands (LET)

Uno-X Mobility (NOR): Jonas Abrahamsen (NOR), Magnus Cort Nielsen (DEN), Christian Odd Eiking (NOR), Tobias Johannessen (NOR), Johannes Kulset (NOR), Rasmus Tiller (NOR), Soren Waerenskjold (NOR)

Bahrain Victorious (BAH): Nikias Arndt (GER), Phil Bauhaus (GER), Pello Bilbao (ESP), Santiago Buitrago (COL), Jack Haig (AUS), Matej Mohoric (SLO), Wout Poels (NED), Fred Wright (GBR)

Groupama-fdj (fra): david gaudu (fra), kevin geniets (lux), romain grégoire (fra), stefan küng (sui), lenny martinez (fra), valentin madouas (fra), quentin pacher (fra), clément russo (fra)

TotalEnergies (FRA): Mathieu Burgaudeau (FRA), Steff Cras (BEL), Anthony Turgis (FRA), Jordan Jegat (FRA), Thomas Gachignard (FRA), Mattéo Vercher (FRA), Sandy Dujardin (FRA), Fabien Grellier (FRA)

Décathlon-AG2R La Mondiale (FRA): Felix Gall (AUT), Sam Bennett (IRL), Bruno Armirail (FRA), Paul Lapeira (FRA), Dorian Godon (FRA), Nans Peters (FRA), Oliver Naesen (BEL), Nicolas Prodhomme (FRA)

Cofidis (FRA): Bryan Coquard (FRA), Guillaume Martin (FRA), Ion Izagirre (ESP), Jesús Herrada (ESP), Simon Geschke (GER), Alexis Renard (FRA), Axel Zingle (FRA), Piet Allegaert (BEL)

Arkéa - B&B hôtels (FRA): Amaury Capiot (BEL), Clément Champoussin (FRA), Arnaud Démare (FRA), Raul Garcia Pierna (ESP), Daniel McLay (GBR), Luca Mozzato (ITA), Cristian Rodríguez (ESP), Kévin Vauquelin (FRA)

Intermarché - Circus-Wanty (BEL): Biniam Girmay (ERI), Kobe Goossens (BEL), Louis Meintjes (RSA), Hugo Page (FRA), Laurenz Rex (BEL), Mike Teunissen (NED), Gerben Thijssen (BEL), Georg Zimmermann (GER)

Soudal Quick-Step (BEL): Remco Evenepoel (BEL), Mikel Landa (ESP), Louis Vervaeke (BEL), Jan Hirt (CZE), Casper Pedersen (DEN), Ilan van Wilder (BEL), Yves Lampaert (BEL), Gianni Moscon (ITA)

Lotto - Dstny (BEL): Arnaud de Lie (BEL), Jarrad Drizners (AUS), Victor Campenaerts (BEL), Brent Van Moer (BEL), Harm Vanhoucke (BEL), Sébastien Grignard (BEL), Cedric Beullens (BEL), Maxim Van Gils (BEL)

EF Education-EasyPost (USA): Richard Carapaz (EQU), Ben Healy (IRL), Neilson Powless (USA), Marijn Van den Berg (NED), Stefan Bissegger (SUI), Sean Quinn (USA), Rui Costa (POR), Alberto Bettiol (ITA)

Lidl-Trek (USA): Julien Bernard (FRA), Jasper Stuyven (BEL), Giulio Ciccone (ITA), Tim Declercq (BEL), Ryan Gibbons (RSA), Mads Pedersen (DEN), Toms Skujins (LET), Carlos Verona (ESP)

DSM-Firmenich (NED): Romain Bardet (FRA), Warren Barguil (FRA), John Degenkolb (GER), Nils Eekhof (NED), Fabio Jakobsen (NED), Oscar Onley (GBR), Frank Van den Broek (NED), Bram Welten (NED)

Astana (KAZ): Davide Ballerini (ITA), Cees Bol (NED), Mark Cavendish (GBR), Yevgeniy Fedorov (KAZ), Michele Gazzoli (ITA), Alexey Lutsenko (KAZ), Michael Morkov (DEN), Harold Tejada (COL)

Red Bull - Bora-Hansgrohe (AUT): Nico Denz (GER), Marco Haller (AUT), Jai Hindley (AUS), Bob Jungels (LUX), Primoz Roglic (SLO), Matteo Sobrero (ITA), Danny van Poppel (NED), Aleksandr Vlasov (RUS)

Ineos-Grenadiers (GBR): Egan Bernal (COL), Jonathan Castroviejo (ESP), Laurens De Plus (BEL), Michal Kwiatkowski (POL), Thomas Pidcock (GBR), Carlos Rodríguez (ESP), Geraint Thomas (GBR), Ben Turner (GBR)

Movistar (ESP): Enric Mas (ESP), Oier Lazkano (ESP), Nelson Oliveira (POR), Davide Formolo (ITA), Álex Aranburu (ESP), Fernando Gaviria (COL), Javier Romo (ESP), Gregor Mühlberger (AUT)

Jk/mcd

AFP