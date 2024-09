La lucha por salvar a los perros en la isla de saipán

26 sep (Reuters) - Como miles de perros y gatos, Pumpkin había vivido en las calles de la isla de Saipán, en el Pacífico tropical de Estados Unidos, antes de acabar en el Refugio de Control Canino de la Alcaldía.

Considerada demasiado traumatizada para ser adoptada, fue incluida en una lista de eutanasia.

Pero Pumpkin fue una de las afortunadas. Lauren Cabrera, responsable de sanidad animal del Departamento de Territorio y Recursos Naturales de las Islas Marianas del Norte, decidió adoptar a Pumpkin y llevársela al hogar que comparte con su marido y sus hijos.

La mayoría de los perros de Saipán no son tan afortunados.

Con unos 42.000 residentes humanos y más de 21.000 perros callejeros, Saipán presenta una proporción inusualmente alta de canes que significa que muchos vagan por las calles y las posibilidades de adopción son escasas.

El Refugio de Control Canino de la Alcaldía dice que no tiene más remedio que aplicar la eutanasia a entre 20 y 40 perros y gatos cada viernes, muchos de ellos sanos.

"Solía enfadarme por la eutanasia cuando me mudé aquí por primera vez", dijo Cabrera, de 35 años, que vive en Saipán desde 2012 y es originaria de New Hampshire.

"Me decía: '¿Por qué demonios los refugios practican la eutanasia a tantos animales? No pueden simplemente salvarlos y encontrarles un hogar o mantenerlos hasta que encuentren un hogar?". Y la realidad es que no.

Los perros asilvestrados de Saipán, conocidos localmente como "boonie dogs", descienden en gran parte de los perros traídos a la pequeña isla en la Segunda Guerra Mundial por las tropas estadounidenses, explica Cabrera.

"La tasa de adopción es muy, muy baja, del 1 al 2% en Saipán. Así que tienes 1.000 perros. ¿Qué vas a hacer con ellos?", preguntó Cabrera.

La adopción de estos animales por parte de quienes no viven en este remoto territorio estadounidense en el Pacífico occidental está plagada de problemas logísticos y es costosa.

Por ello, Cabrera ha cofundado el Boonie Flight Project, una organización de rescate basada en el transporte y totalmente voluntaria que ha enviado 618 perros desde Guam y Saipán a adoptantes y refugios de la parte continental de Estados Unidos.

"Después de un día de eutanasia, suelo sentirme bastante agotada", afirma Cabrera. "Es duro ver morir a tantos animales. Intento por todos los medios... cambiar mi enfoque a: 'Voy a salvar a estos chicos esta semana'". (Reporte de Aleksandra Michalska en Nueva York; Escrito por Rosalba O'Brien; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters