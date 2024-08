La marcha habla español, Lyles vuelve a escena y Las Leonas devoradas por las 'Oranje'

España y Ecuador hicieron historia este miércoles al ganar el primer oro y plata en el maratón de marcha por equipos mixtos, prueba que se disputó por primera vez en unos Juegos, en una jornada en que Las Leonas volvieron a perder contra Países Bajos, horas antes de que Noah Lyles vuelva a la pista tras su oro en los 100m.

Si una disciplina atlética ha dado éxitos a los países de habla hispana esa no es otra que la marcha y este jueves no fue excepción: solo Australia (3º) se metió en medio de países hispanos y relegó a Perú al cuarto puesto y a México al quinto.

María Pérez y Álvaro Martín terminaron con un crono de 2h50:31, mientras que la dupla ecuatoriana, formada por Daniel Pintado y Glenda Morejón entró a 51 segundos.

Por la tarde recibieron las medallas en el Estadio de Francia en Saint-Denis, recibiendo la ovación de los 80.000 espectadores presentes para la sesión vespertina del atletismo.

- La 'bestia negra' de La Leonas -

En el mítico estadio de Colombes, única sede que ya albergó pruebas en los Juegos de París-1924, Las Leonas argentinas se estrellaron de nuevo contra su 'bestia negra', en este caso 'Oranje' (3-0).

Las jugadoras de Fernando Ferrara volvieron a estrellarse ante el mismo rival que ya las privó del primer oro de su historia en la final de Tokio-2020.

Es la quinta ocasión consecutiva que Países Bajos derrota a Argentina en unos Juegos. El consuelo para las sudamericanas es la pelea por el podio y sumar una nueva medalla a las cinco logradas en las últimas seis ediciones olímpicas (salvo en Rio de Janeiro-2016).

"Uno no quiere perder nunca, menos contra el mismo rival, pero todavía esto no termina, podemos pelear por una medalla y no es lo mismo volver con las manos vacías que volver con una medalla olímpica, que no se consigue todos los días", declaró la capitana Agustina Albertario.

La alegría para Sudamérica llegó también con los bronces del peruano Stefano Peschiera en vela (la primera medalla para el país andino desde Barcelona-1992) y del brasileño Augusto Akio en skateboard.

Brasil ya suma 14 medallas en París (2-5-7) y es el duodécimo país con más preseas.

- Segundo paso al póker de oros -

En la sesión noctura del atletismo, el atleta norteamericano Noah Lyles no correrá aún por medallas, pero si por meterse en la final de los 200m y seguir aspirando a igualar los cuatro oros de sus compatriotas Jessie Owens y Carl Lewis.

También se enfrentarán en las semifinales de los 400m vallas, una de las pruebas más esperadas de los Juegos, con los tres favoritos al podio, Karsten Warholm, Rai Benjamin y Alison Dos Santos.

En la misma distancia, pero sin vallas en la pista violeta del Estadio de Francia, la dominicana Marileidy Pulido correrá las semifinales con el fin de mandar un mensaje a sus rivales de que es la gran aspirante el título.

Salvo el éxito ya reseñado en la marcha, la jornada no está siendo positiva para el deporte español: la selección femenina de baloncesto perdió ante Bélgica, la pareja femenina de voley playa cayó ante Canadá y la masculina de waterpolo ante Croacia. Ninguna de ellas pisará el podio.

Si luchará por medallas el equipo masculino de balonmano, que derrotó 29-28 a Egipto y se jugará el pase a la final ante una Alemania que derrotó a la anfitriona Francia, en lo que fue el último partido de Nikola Karabatic, considerado uno de los mejores jugadores de la historia.

Sí ganó la de waterpolo, que peleará por las medallas en mujeres, al igual que la masculina de balonmano, que se impuso en la prórroga a Egipto este miércoles.

Medallas que para cualquier deportista significa tocar la gloria, algo que en París ya han alcanzado Simone Biles, Armand Duplantis, Léon Marchand, Katie Ledecky y... Mijaín López.

- "Misión cumplida" para Mijaín López -

El gigante de Herradura fue el último en incorporarse a ese selecto club y lo hizo por todo lo alto, al convertirse el martes en el único deportista en ganar cinco oros consecutivos en la misma prueba individual.

"La misión está cumplida. Esto es un logro muy importante en mi vida", declaró el cubano tras su gesta, que además supone su retirada del deporte en activo.

Los organizadores de París-2024 anunciaron que se autorizan los entrenamientos en el Sena para preparar las pruebas de natación en aguas abiertas y que fueron anulados el martes porque no se habían superado la pruebas de calidad del agua. La prueba femenina se disputará el jueves.

