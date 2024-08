La nadadora china zhang, orgullosa tras ganar seis medallas, se tomará un descanso de la competición

Por Kane Wu

PARÍS, 5 ago (Reuters) - La china Zhang Yufei ha declarado que le gustaría tomarse un descanso de la natación y experimentar otras cosas en la vida, después de terminar sus Juegos de París con seis medallas y convertirse en la nadadora olímpica más condecorada de su país.

La nadadora de 26 años se colgó el domingo el bronce en los 50 metros libres y en el relevo de 4x100 metros para sumar 10 medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio y París, después de volver a casa con las manos vacías en su debut en Río.

"Son mis terceros Juegos Olímpicos", declaró Zhang a la prensa. "He pasado 12 años totalmente concentrada en la natación y nunca he probado otra cosa. Después de estas Olimpiadas me gustaría experimentar otros aspectos en la vida".

Zhang ganó otras tres medallas de bronce en 100 y 200 mariposa y en el relevo 4x100 estilo libre. También ganó la plata en el relevo 4x100 estilos mixto.

No sumar a las medallas de oro que ganó en los 200 mariposa y el relevo 4x200 libres en Tokio podría haber sido una decepción para algunos de sus seguidores en casa, pero no para Zhang.

"Si nos fijamos en mis tiempos en las carreras individuales, no fueron tan buenos", dijo Zhang. "Aun así, gané seis medallas. Para mí, personalmente, eso ya fue un gran avance. Me siento especialmente orgullosa de mí misma".

Zhang, al igual que otros 10 nadadores chinos, competía en París a la sombra de un escándalo de dopaje que dominó el periodo previo a los Juegos.

El New York Times y la emisora alemana ARD informaron en abril de que Zhang estaba entre los 23 nadadores chinos a los que se permitió competir en los Juegos Olímpicos de Tokio a pesar de haber dado positivo a principios de ese año por trimetazidina, un medicamento para el corazón prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje.

La AMA ha confirmado que 23 dieron positivo, pero no ha nombrado a ninguno de ellos. Aceptó las conclusiones de una investigación china según las cuales los resultados de los análisis se debieron a la contaminación de la cocina de un hotel en el que se alojaba el equipo.

El mes pasado, una investigación independiente dictaminó que la AMA no actuó mal ni mostró favoritismo, mientras que una auditoría de World Aquatics concluyó que no hubo mala gestión ni encubrimiento por parte del organismo rector.

"Somos inocentes", dijo Zhang a la prensa la semana pasada durante la competición de natación.

"World Aquatics y otras partes ya han llegado al fondo de todo y lo han aclarado en internet. Si algunos siguen sin creérselo, no vamos a refutar más en vano, porque la inocencia prevalecerá".

Aunque Zhang planea tomarse un descanso, aún espera participar en sus cuartos Juegos, en Los Ángeles 2028.

"Me gustaría centrarme en los relevos para los próximos Juegos Olímpicos", afirmó.

"(Sarah) Sjostrom sigue siendo mi ídolo y mi objetivo. He visto a muchas nadadoras de Europa y Estados Unidos competir a una edad mayor que la mía y lograr grandes resultados o incluso mejores", señaló. "Me gustaría ir a Los Ángeles y estar a su lado. También me gustaría ser el ídolo de los nadadores chinos más jóvenes".

La sueca Sjostrom, que cumplirá 31 años a finales de este mes, ganó el doblete femenino de velocidad con oros en los 50 y 100 libres en París. (Información de Kane Wu; edición de Ken Ferris; editado en español por Anxo Fariñas Torres)

Reuters