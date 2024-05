La nadadora pionera en cruzar el canal de la mancha, homenajeada en "young woman and the sea"

Por Rollo Ross

LOS ÁNGELES, 17 mayo (Reuters) - La nueva película de Hollywood "Young Woman and the Sea" lleva a la gran pantalla la historia de Gertrude "Trudy" Ederle y enciende la luz sobre la hazaña de la medallista de oro olímpica que se convirtió en la primera mujer en cruzar nadando el Canal de la Mancha.

En 1926, la estadounidense partió del norte de Francia rumbo a la costa meridional inglesa, realizando la travesía en 14 horas y 31 minutos y batiendo el récord mundial masculino en una hora y 59 minutos.

A pesar de un desfile de celebración en Nueva York a su regreso, el nombre y los logros de Ederle no son tan conocidos por el gran público como los de otras figuras del deporte.

"Honestamente, probablemente una gran parte de ello fue porque era mujer y esa es la razón", dijo a Reuters la actriz Daisy Ridley, que interpreta a Ederle en la película de Disney, durante el estreno de la película en Los Ángeles el jueves.

"Babe Ruth fue su contemporáneo y todo el mundo recuerda a Babe Ruth (...) Supongo que (...) él estaba constantemente delante de la gente y ella hizo algo que en gran medida la mantuvo ampliamente aislada porque no se la podía ver nadar en aquella época, salvo algunas fotos y un poco de película, pero estoy muy contenta de que la historia se cuente ahora".

"Young Woman and the Sea" está basada en el libro homónimo de 2009 de Glenn Stout.

"Antes de Trudy, la gente seguía argumentando que las mujeres no sólo no debían competir en deportes, sino que no podían", dijo Stout.

"Al nadar el Canal de la Mancha y batir el récord masculino en dos horas, ese argumento saltó literalmente por los aires".

La película se estrena a finales de mayo, en vísperas de los Juegos Olímpicos de París, donde en 1924 Ederle ganó una medalla de oro y dos de bronce.

"Hizo algo extraordinario y es absurdo que no se haya celebrado y que no sea un nombre conocido", dijo la actriz Tilda Cobham-Hervey, que interpreta a Meg, la hermana de Trudy. (Reportaje de Rollo Ross; Editado en español por Héctor Espinoza)

Reuters