La Oficina del Gabinete organizará la Exposición Sociedad 5.0 para mostrar las tecnologías avanzadas y los logros de Japón

La Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón anunció que organizará la Exposición Sociedad 5.0 conjuntamente con la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marinas y Terrestres (Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, JAMSTEC) a partir del 15 de julio en TOKYO SKYTREE TOWN ® en Tokio, Japón. Se espera que sea la primera gran exposición de Japón centrada en la Sociedad 5.0. La exposición también podrá verse en línea con explicaciones multilingües para el público mundial.

[From upper-left] SHINKAI 6500, HAYABUSA2, Wearable Cyborg, Active scope camera for rescue [From lower-left] Ultra-thin and flexible tough polymer, Rescue robot, Small synthetic-aperture radar satellite (SAR), Communication robot, Flying car, Level-3 autonomous vehicle (Photo: Business Wire)

La exposición mostrará el concepto de Sociedad 5.0 propuesto por el gobierno japonés como una sociedad futura muy deseable. El concepto prevé la creación de una sociedad centrada en el ser humano en la que todas las industrias y otros ámbitos de la sociedad adopten la IA, el IoT, robots, grandes datos (big data) y otras tecnologías innovadoras para superar los retos críticos. El 6.° Plan Básico de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina del Gabinete, que abarca el período fiscal de 2021 a 2025, establece la dirección de las políticas de ciencia, tecnología e innovación para garantizar la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar de las diversas personas.

En la exposición se presentarán los logros alcanzados a través de proyectos nacionales centrados en el aumento de la innovación en la sociedad, como el programa interministerial de promoción de la innovación estratégica (strategic innovation promotion, SIP) y el programa ImPACT para estimular la I+D de alto riesgo y alto impacto. Las aspiraciones científicas y tecnológicas de Japón se transmitirán a través de numerosas muestras de tecnologías avanzadas.

En concreto, unas 50 empresas, universidades y organizaciones japonesas punteras expondrán unos 200 productos y logros de investigación que se espera que contribuyan no solo a la Sociedad 5.0 sino también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Las muestras abarcarán campos como la movilidad, la asistencia sanitaria y los cuidados, la fabricación, la agricultura, la alimentación, la prevención de catástrofes y la energía, entre otros:

Los espectadores internacionales podrán disfrutar de las numerosas muestras que se pueden ver en línea a través de dispositivos móviles y PC, con explicaciones disponibles en varios idiomas. Los organizadores se complacerán en presentar la exhibición virtual como una oportunidad para que la comunidad global aprenda más sobre el concepto de la Sociedad 5.0 con visión de futuro de Japón.

Las muestras se agruparán en los siguientes temas:

Etapa 1 Prólogo

El tema de apertura presentará un modelo a escala real del sumergible de investigación SHINKAI 6500 y un globo digital tridimensional Dagik Earth, etc. También se introducirán tecnologías basadas en satélites que se están implementando de forma práctica en varios sectores.

Etapa 2 Fronteras científicas: espacio y océano

Las muestras de tecnología de exploración espacial de clase mundial de Japón incluirán modelos de la Estación Espacial Internacional, el Módulo Experimental Japonés "Kibo", un motor de cohete a gran escala y la cápsula de retorno Hayabusa2.

Las muestras de tecnología de simulación ambiental y exploración oceánica de Japón incluirán vehículos submarinos autónomos para explorar respiraderos hidrotermales y recursos del fondo oceánico y soluciones avanzadas para la investigación oceánica.

Etapa 3 Sociedad 5.0 del futuro

Ciencia y tecnologías desarrolladas a través de los programas SIP e ImPACT de Japón y cómo ayudarán a mejorar la vida en cinco áreas: 1) Esperanza de vida de 100 años, 2) Movilidad e interacción social, 3) Infraestructura para una vida más resiliente y segura, 4) Estilos de vida amigables con el planeta y los seres humanos y 5) Fabricación avanzada. Las muestras incluirán soluciones automatizadas como robots, vehículos y drones, sistemas de prevención de desastres como IA para inspecciones de infraestructura, boroscopios industriales robóticos, energía y recursos de próxima generación como combustible de amoniaco y minerales del suelo oceánico, y materiales avanzados como seda de araña sintética y polímeros ultrafinos fuertes pero flexibles.

Etapa 4 Trayectoria hacia la Sociedad 5.0

La evolución de la civilización humana se presentará a través de videos y otras imágenes que retratan a Sociedad 1.0 (caza y recolección), 2.0 (agricultura), 3.0 (industria) y 4.0 (información), así como 5.0 (en Tembo Galleria de TOKYO SKYTREE ®, el punto más cercano al espacio en Tokio).

Etapa 5 Teatro de Sociedad 5.0

Se emitirán películas de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA) y JAMSTEC. Además, investigadores y expertos realizarán presentaciones sobre ciencia, océanos, prevención de desastres y TIC para la innovación y la tecnología avanzada.

Descargue las imágenes oficiales desde aquí.

Esquema de la Exposición Sociedad 5.0

Organizadores

Oficina del Gabinete y Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina-Terrestre (JAMSTEC)

Lugar

Zonas de exposición dentro de TOKYO SKYTREE TOWN

- Pabellón en Sky Arena (4F) de TOKYO SKYTREE TOWN

- Solamachi Square (1F) de TOKYO SKYTREE TOWN

- Group Floor (1F) de TOKYO SKYTREE

- Tembo Galleria de TOKYO SKYTREE

- Campus del Instituto de Tecnología de Chiba TOKYO SKYTREE TOWN

Fechas

Del 15 de julio al 5 de septiembre de 2021

- Exposiciones físicas de empresas (del 15 de julio al 19 de julio)

- Exposiciones físicas de otras organizaciones (del 15 de julio al 28 de julio)

- Subexposición de carteles y vídeos (del 15 de julio al 5 de septiembre)

- Exposición virtual (del 17 de julio al 5 de septiembre) con explicaciones en varios idiomas (inglés, francés, español, chino, árabe y japonés)

Admisión

Gratis (Entrada a la subexposición con boleto, vendido en Tembo Galleria de TOKYO SKYTREE)

Expositores y socios

Consulte la lista en el sitio web oficial

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

