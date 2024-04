La Policía de Escocia arresta por segunda vez al exsecretario general del SNP

La Policía de Escocia han arrestado este jueves al exsecretario general del Partido Nacional Escocés (SNP) Peter Murrell, marido de la ex ministra principal Nicola Sturgeon, en el marco de la investigación sobre las finanzas de la formación en relación con la campaña a favor de un referéndum de independencia.

"El hombre, que había sido arrestado previamente como sospechoso el 5 de abril de 2023, ha sido detenido a las 9.13 horas y está siendo interrogado por detectives de la Policía de Escocia", ha indicado el cuerpo policial escocés en un comunicado.

Murrell, de 59 años, fue detenido hace más de un año y liberado sin cargos después de ser señalado por haber prestado dinero de su propio bolsillo al SNP --más de 107.000 libras en junio de 2021-- para sanear las finanzas tras las últimas elecciones, si bien la formación defendió que la cantidad fue devuelta y que fue una "contribución personal".

En el marco del caso, la Policía escocesa registró la casa de su pareja, Nicola Sturgeon, la entonces ministra principal de Escocia, quien dimitió en febrero tras un mandato marcado por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, las reiteradas reivindicaciones de un segundo referéndum independentista y las polémicas en torno a la 'ley trans'.

Sturgeon fue detenida en el marco del caso y puesta en libertad sin cargos. "Es evidente que no he cometido ningún delito es tan sorprendente como profundamente inquietante", defendió entonces, agregando que "la inocencia no es solo una presunción" a la que tiene derecho por ley", recalcando que "más allá de toda duda" era inocente.

El tesorero de la formación Colin Beattie también fue detenido y liberado sin cargos.

Las finanzas del SNP han sido objeto de sospecha durante estos últimos años, principalmente a raíz de quejas presentadas en 2021 y relativas a las donaciones. En concreto, han surgido dudas relativas a los fondos que ha recibido el partido para una potencial nueva campaña para un referéndum en favor de la independencia.

Sturgeon, que en ningún momento atribuyó a estas sospechas su dimisión, defendió la transparencia de las cuentas y los fondos recaudados para la hipotética consulta independentista, cerca de 667.000 libras sólo entre 2017 y 2020.