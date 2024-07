La POP presenta un modelo excelencia dirigido a hospitales para mejorar la participación de los pacientes

11/01/2024 Una joven con mascarilla en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón con mascarilla, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). El ministerio de Sanidad ha implantado desde ayer, 10 de enero, el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios, una vez que se comunique a las comunidades autónomas. El uso obligatorio de la mascarilla es una orden notificada que no tiene que publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sanidad ha tomado esta decisión después de no haber llegado a un acuerdo con las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que tuvo lugar este pasado lunes, 8 de enero. La mascarilla no es obligatoria en centros sociosanitarios y farmacias. SALUD Alberto Ortega - Europa Press

