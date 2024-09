La rebaja de tipos de la fed ofrece un alivio limitado a las fábricas de eeuu frente a china

Por Timothy Aeppel

24 sep (Reuters) - A Drew Greenblatt le encanta que la Reserva Federal haya bajado los tipos de interés.

Pero la reducción de medio punto porcentual en el coste de los préstamos, la primera de lo que se espera que sea una serie de recortes, no le ayudará a ganar lo que él llama la "guerra de trincheras" que libra con uno de sus grandes clientes. Durante la pandemia de COVID-19, Greenblatt trasladó su producción fuera de China y el año pasado hizo pedidos por valor de 800.000 dólares a la pequeña fábrica estadounidense de Greenblatt. Greenblatt compró robots y contrató a más trabajadores para satisfacer la nueva demanda. Pero los pedidos cesaron a principios de año. "Cuando pregunté por qué, me dijeron que habían vuelto a China para ahorrar dinero", explica Greenblatt, presidente de Marlin Steel, un fabricante de cestas de alambre de alta ingeniería que se utilizan en máquinas industriales y de laboratorio con sede en Baltimore. El problema de Greenblatt subraya los vientos en contra a los que se enfrentan los productores estadounidenses y que unos tipos de interés más bajos no aliviarán, incluidos los atascos en la cadena de suministro, los precios obstinadamente altos de muchas materias primas, el malestar laboral latente en algunos sectores y, especialmente, China. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, tiene previsto presentar el miércoles nuevas políticas económicas que pretenden ayudar a los estadounidenses a crear riqueza y establecer incentivos económicos para que las empresas contribuyan a ese objetivo, informó Reuters. Las nuevas políticas llegan cuando los votantes indecisos buscan más información sobre cómo Harris les ayudaría económicamente si fuera elegida presidenta, dijeron las fuentes. Una cuestión clave en las elecciones del 5 de noviembre es cómo Harris y el expresidente Donald Trump planean responder al desafío competitivo planteado por China. La Administración Biden ha propuesto prohibir el "software" y "hardware" chinos clave en los vehículos conectados en las carreteras estadounidenses por motivos de seguridad nacional. Greenblatt, el fabricante de cestas, espera una acción más agresiva en materia de comercio, y no solo contra China.

"Si pusieran más aranceles, tendríamos más envíos a nuestros clientes", dijo. "En cambio, nuestros clientes están comprando a países que permitieron que se subvencionaran sus divisas".

Un panorama difícil los elevados tipos de interés encarecen el endeudamiento o la financiación de las operaciones en curso y suelen citarse como uno de los principales factores que han contribuido a la amplia desaceleración de las fábricas estadounidenses desde principios del año pasado. tras añadir casi 750.000 puestos de trabajo en 2021 y 2022, los fabricantes estadounidenses han suprimido unos 7.000 empleos en 2023 y en lo que va de año, según el departamento de trabajo. la producción de las fábricas estadounidenses aumentó en agosto, según la reserva federal, ante el repunte de la producción de vehículos de motor, pero los datos de julio se revisaron a la baja, lo que sugiere que el sector manufacturero sigue a flote. por su parte, un informe de la reserva federal de filadelfia de la semana pasada señalaba que el aumento de las dificultades en la cadena de suministro y el repunte de los costes de los insumos afectaron a las fábricas de su región en septiembre. "lo que puede hacer la fed es crear expectativas de crecimiento a corto plazo con una bajada de tipos, lo cual es poderoso", dijo cliff waldman, consejero delegado de new world economics, una consultora económica de washington centrada en el sector industrial. unos tipos más bajos podrían animar a las empresas a seguir adelante con nuevos proyectos de capital. "pero eso es realmente solo una pequeña parte del difícil panorama al que se enfrenta la industria manufacturera estadounidense", dijo waldman. señaló que muchos productores siguen teniendo dificultades entre sí sobre quién absorberá los costes más elevados debidos a la inflación, a lo que hay que añadir la interrupción de las cadenas de suministro mundiales durante la pandemia, que aún está causando estragos.

LO INESPERADO Para Kevin Kelly, el último quebradero de cabeza es una subida inesperada de los precios de la electricidad. Emerald Packaging, su empresa familiar, elabora bolsas de plástico para empresas de productos agrícolas en su fábrica de las afueras de San Francisco y utiliza grandes cantidades de energía para hacer funcionar enormes prensas de impresión que ponen etiquetas e imágenes en las bolsas. Kelly explicó que su factura de la luz en junio subió a 350.000 dólares, frente a los 290.000 del mes anterior, debido a unas tarifas de verano más altas de lo previsto: "No nos lo esperábamos", dijo. "Sabíamos que se iban a producir subidas y que las tarifas de verano serían caras, pero no nos dimos cuenta de que lo serían tanto". Las tarifas de los recibos de energía y agua en California son las segundas más altas de Estados Unidos después de las de Hawái, debido en parte al coste de reforzar la red eléctrica del estado contra los incendios forestales. Kelly se está apresurando a instalar paneles solares que deberían ayudar a compensar algunos de esos aumentos, si bien después del elevado coste de instalación del sistema. También ha modificado el horario de trabajo de la fábrica, parando las grandes máquinas durante dos horas hacia el final de la jornada, cuando las tarifas son más altas.

"Durante esas dos horas hay gente limpiando las prensas y haciendo trabajos esporádicos en la planta, así que hay gente trabajando, pero aun así se ha reducido la producción", explica. Otra sacudida podría venir de una huelga importante en los puertos de la Costa Este y el golfo de México, que podría llegar el 1 de octubre. Todo lo que se encuentre ahora en el agua podría quedarse atascado en los barcos y obligar a los fabricantes a buscar formas alternativas de transportar las mercancías, lo que incrementaría aún más los costes.

(Información de Timothy Aeppel; edición de Dan Burns y Suzanne Goldenberg; editado en español por Mireia Merino)

